PM aposentado é suspeito de matar líder comunitário a tiros em Santo André

Um policial militar aposentado é apontado como principal suspeito de matar a tiros o líder comunitário José Renato da Conceição, de 50 anos, conhecido como Japão, em Santo André, no ABC Paulista. O crime ocorreu em plena luz do dia e a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações registradas pela polícia, equipes da 2ª Companhia do 10º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas pelo Centro de Operações da PM (Copom) para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Cel PM Celestino Henrique Fernandes, na altura do número 117. O local é conhecido pelas autoridades como ponto de venda de drogas.

Quando os policiais chegaram ao endereço, não encontraram vítimas no local. Em seguida, os agentes seguiram para uma unidade de saúde após a informação de que um homem baleado havia sido levado para atendimento. No hospital, familiares confirmaram que José Renato havia sido atingido por disparos e estava sendo reanimado, mas acabou morrendo.

Imagens registradas por um morador mostram um homem deixando o local logo após os tiros. O veículo que teria sido usado no crime foi encontrado posteriormente incendiado. Segundo a investigação, o carro está registrado em nome de um policial militar aposentado, que passou a ser considerado o principal suspeito do homicídio.

Testemunhas relataram que a vítima estava sentada em frente a um bar quando um homem se aproximou a pé e efetuou vários disparos contra ele e contra outra pessoa que estava ao seu lado, identificada como William Marcel Strufardi. Após o ataque, o atirador fugiu em direção à Avenida Gago Coutinho, onde um veículo Santana o aguardava para a fuga.

William Marcel foi socorrido e transferido para o Centro Hospitalar Municipal de Santo André, conhecido como Santa Casa de Santo André, onde passou por procedimento cirúrgico.

Durante as investigações, a polícia localizou um carro que teria sido utilizado no crime. O veículo foi encontrado incendiado e está registrado em nome de um policial militar aposentado, que passou a ser considerado o principal suspeito do homicídio. Testemunhas afirmam que ele teria discutido com José Renato uma semana antes do ataque.

José Renato era pai de nove filhos e bastante conhecido na comunidade. Além da atuação como líder comunitário, ele também era cantor de rap e participava de atividades sociais na região.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o caso segue em investigação e que diligências estão em andamento para identificar e prender o autor do crime, mas, ressaltou que não trabalham com nenhum suspeito do crime.

Veja a nota na íntegra:

A Polícia Civil investiga um homicídio e uma tentativa de homicídio ocorridos na manhã desta quinta-feira (4), na Rua Coronel-PM Celestino Henrique Fernandes, no bairro Santa Maria, em Santo André. Dois homens, de 50 e 44 anos, foram baleados enquanto estavam em frente a um bar. O homem de 50 anos foi socorrido à UPA Sacadura Cabral, mas não resistiu aos ferimentos. A outra vítima foi atendida e transferida ao Centro Hospitalar Municipal. Após os disparos, o autor fugiu até a Avenida Gago Coutinho, onde entrou em um veículo. O carro foi localizado posteriormente, incendiado e abandonado na Rua Afonso Bezerra, na Vila Nova Utinga, na capital. O automóvel foi apreendido, e exames foram requisitados aos institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML). O caso foi registrado como homicídio, tentativa de homicídio e localização/apreensão de veículo no Setor de Homicídios da Seccional de Santo André.

