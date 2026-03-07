PM e dois homens são condenados a 30 anos por matar advogado no Rio

O policial militar Leandro Machado da Silva e os comparsas Cezar Daniel Mondêgo de Souza e Eduardo Sobreira de Moraes foram condenados a 30 anos de prisão cada um pelo assassinato do advogado Rodrigo Marinho Crespo.

O crime ocorreu em fevereiro de 2024, no centro do Rio de Janeiro. A vítima foi atingida por mais de dez tiros em frente ao escritório do qual era sócio, a poucos metros da sede da Ordem dos Advogados do Brasil no estado.

O julgamento durou dois dias e terminou na noite de sexta-feira (6). O Tribunal do Júri acatou integralmente as teses apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

Os jurados reconheceram as qualificadoras de motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Segundo o MPRJ, o assassinato teria relação com a atuação profissional do advogado, que teria contrariado interesses de uma organização criminosa ligada a jogos de apostas on-line.

De acordo com a investigação, os criminosos monitoraram a rotina de Rodrigo Crespo antes do ataque e o executaram em uma emboscada.

Durante o julgamento, a acusação afirmou que o objetivo do crime era garantir vantagens em outros delitos ligados à exploração ilegal de jogos de azar.

O Ministério Público também apontou ligação dos condenados com o contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho, investigado por atividades relacionadas ao jogo do bicho. Ele foi preso em 26 de fevereiro durante operação da Polícia Federal com apoio da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo o MPRJ, o assassinato também teria como objetivo intimidar possíveis concorrentes no mercado ilegal de apostas.

As investigações apontam ainda que Rodrigo Crespo estudava investir no setor com a abertura de um sporting bar em Botafogo, que poderia oferecer apostas esportivas e equipamentos semelhantes a máquinas caça-níqueis conectadas à internet. A iniciativa poderia afetar interesses da organização criminosa que atua na região.

