18/03/2026
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PM interrompe ‘julgamento’ de facção criminosa e resgata três vítimas no Acre

Três pessoas são resgatadas após serem mantidas em cárcere por facção criminosa

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PM desarticula “tribunal do crime” e liberta vítimas em Marechal Thaumaturgo
Entre as vítimas estava uma mulher que foi ao local para tentar impedir as agressões contra o irmão | Foto: Ascom

A Polícia Militar do Acre desarticulou, na tarde desta terça-feira (17), uma ação de “tribunal do crime” promovida por membros de uma facção criminosa no bairro Poeirinha, em Marechal Thaumaturgo. Quatro pessoas foram detidas em flagrante, sendo dois adultos presos e dois adolescentes apreendidos.

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Três vítimas eram mantidas em cárcere privado e estavam sendo “julgadas” sob acusação de furto de um celular.

De acordo com a PM, a guarnição foi acionada após denúncia e, ao se aproximar do imóvel, uma das pessoas no local percebeu a presença policial e correu para dentro gritando “polícia, polícia, deu errado”. Vários indivíduos tentaram fugir, mas foram abordados e contidos pelos militares.

A proprietária da residência confessou participação em uma organização criminosa e relatou que recebeu ordens de lideranças da facção para realizar o “julgamento”. Segundo ela, após o furto de um celular, o proprietário do aparelho teria procurado o grupo criminoso em busca de “providências”.

Ainda conforme o relato, o grupo decidiu aplicar uma “disciplina”, com agressões físicas, além de exigir o ressarcimento do valor do aparelho. No momento da chegada da polícia, os envolvidos aguardavam outros integrantes que executariam as punições.

Entre as vítimas estava uma mulher que foi ao local para tentar impedir as agressões contra o irmão. Ela chegou a se comprometer a pagar pelo celular, mesmo alegando que o familiar era inocente.

Durante a ocorrência, a suspeita também admitiu que atuava na cobrança de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas. Com ela, os policiais encontraram uma anotação com nomes de supostos devedores, totalizando R$ 7.286,00.

Todos os envolvidos — os quatro detidos e as três vítimas — foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Marechal Thaumaturgo para os procedimentos cabíveis. O caso segue sob investigação para identificar outros participantes da organização criminosa.

A Polícia Militar reforçou o compromisso com o combate ao crime organizado na região do Juruá e orienta a população a denunciar atividades suspeitas de forma anônima por meio do 190.

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