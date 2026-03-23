23/03/2026
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PM solicita licença ambiental para atividades hospitalares em Rio Branco

Unidade de saúde é classificada como empreendimento de médio porte

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PM solicita licença ambiental para atividades hospitalares
PM solicita licença ambiental para atividades hospitalares/Foto: Reprodução

A Polícia Militar do Acre (PMAC) solicitou licença ambiental para atividades hospitalares desenvolvidas em uma unidade de saúde localizada em Rio Branco. O pedido foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (23).

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De acordo com a publicação, o processo refere-se ao funcionamento de serviços de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades de urgência, vinculados à estrutura da corporação.

Classificação como médio porte

O empreendimento foi classificado como de médio porte, conforme critérios ambientais, o que exige a obtenção de licença para garantir a regularidade das atividades.

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O procedimento segue as normas estabelecidas pelos órgãos ambientais e é necessário para autorizar o funcionamento dentro dos parâmetros legais.

Regularização e funcionamento

A solicitação faz parte das etapas obrigatórias para a regularização ambiental de serviços públicos, incluindo unidades de saúde mantidas por órgãos estaduais.

Com a licença, a unidade poderá operar conforme as exigências ambientais, assegurando a prestação dos serviços dentro das normas vigentes.

Exigência legal

O licenciamento ambiental é uma exigência para atividades que possam gerar impacto, mesmo em estruturas públicas, garantindo controle, fiscalização e adequação das operações.

A medida reforça o cumprimento das normas ambientais e a organização dos serviços prestados à população.

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