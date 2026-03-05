07/03/2026
A espera acabou para os fãs de jogos relaxantes e colecionismo. Pokémon Pokopia foi oficialmente lançado para o Nintendo Switch 2, trazendo uma proposta inovadora de simulação de vida para o universo dos monstros de bolso. No jogo, você assume o papel de um Ditto que se transformou em humano com a missão de transformar um mundo desolado em uma verdadeira utopia Pokémon, construindo lares, coletando materiais e fortalecendo laços de amizade.

Para celebrar o lançamento, a Pokémon Company já anunciou o primeiro evento global e um bônus especial para os jogadores que iniciarem a jornada nas primeiras semanas.

Primeiro Evento: “Mais Esporos para Hoppip”

O primeiro desafio de tempo limitado de Pokémon Pokopia promete trazer cores e novos amigos para a sua cidade. O evento foca na linha evolutiva do Pokémon Algodão e oferece decorações temáticas.

  • Data e Horário: De segunda-feira, 9 de março, às 13h, até terça-feira, 24 de março de 2026.

  • Mecânica: Colete esporos de algodão especiais pelo mapa para trocar por mobílias de piquenique.

  • Exclusividade: Durante o período, será possível fazer amizade com Hoppip, Skiploom e Jumpluff, que não aparecem fora do evento.

  • Requisito: É necessário ter o Centro Pokémon da cidade já reconstruído.

Bônus de Compra Antecipada: Tapete Ditto

Os jogadores que adquirirem o game e iniciarem sua jornada cedo poderão decorar suas casas com um item exclusivo: o Tapete Ditto. Para resgatar, basta seguir o passo a passo:

  1. Jogue por aproximadamente 30 minutos para desbloquear o menu.

  2. Acesse a opção “Presentes Misteriosos”.

  3. Selecione “Obter via Internet”.

  4. O brinde estará disponível para resgate até o dia 31 de janeiro de 2027.

Recurso do Jogo Descrição
Protagonista Um Ditto transformado em humano
Objetivo Principal Reconstruir o mundo e criar habitats
Plataforma Exclusivo para Nintendo Switch 2
Destaque Ciclo de dia/noite e eventos sazonais

Com gráficos otimizados para o novo hardware da Nintendo, Pokémon Pokopia promete ser o refúgio perfeito para quem busca uma experiência sem pressa, focada na criatividade e no carisma dos Pokémon. Prepare suas ferramentas de construção, pois a utopia dos seus sonhos está a apenas um clique de distância.

Fonte: Pokemon.com

Redigido por: ContilNet

