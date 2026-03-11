12/03/2026
ContilPop
Amigo de Ana Castela que filmou Maria Flor se pronuncia após polêmica com Virginia
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26

Poliana comenta passagem de Ana Castela pela fazenda e reforça prioridade de Zé Felipe

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
poliana-comenta-passagem-de-ana-castela-pela-fazenda-e-reforca-prioridade-de-ze-felipe

Poliana Rocha usou as redes sociais nesta quarta-feira (11/3) para comentar a passagem da ex-nora, Ana Castela, pela Fazenda Talismã. A mãe de Zé Felipe explicou o motivo pelo qual a cantora e o cantor não permaneceram mais tempo na propriedade da família e reforçou que a prioridade do filho são os filhos. A jornalista elogiou ainda Odorico Reis, amigo de Ana e responsável por publicar o vídeo de Maria Flor sendo maquiada pela ex-madrasta.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

“E o pessoal foi embora, eu fiquei super pesarosa; na verdade, queria que eles pudessem, né, ficar mais”, iniciou Poliana. A influenciadora explicou em seguida o motivo pelo qual o filho não ficou na residência e reforçou a prioridade do rapaz: “Mas o Zé tinha um compromisso com os filhos, que para eles é primordial, é prioridade, e eu acho maravilhoso; tem que ser esse mesmo”, disse.

Veja as fotos

Reprodução
Reprodução
Reprodução/Instagram @poliana
Poliana Rocha se diverte sobre bebedeira após 10 anos sem bebidaReprodução/Instagram @poliana
Foto/Instagram
Poliana e Leonardo curtem piquenique com os netosFoto/Instagram
Reprodução Instagram
Reprodução Instagram

Leia Também

Zé Felipe critica exposição de Virginia com Ana Castela e afirma: “Agora tudo será falado”
Famosos

Zé Felipe critica exposição de Virginia com Ana Castela e afirma: “Agora tudo será falado”

“Como pai e marido ninguém pode falar um A”, dispara Zé Felipe em desabafo
Famosos

“Como pai e marido ninguém pode falar um A”, dispara Zé Felipe em desabafo

Os incômodos que foram estopim na treta entre Virginia, Zé Felipe e Ana Castela
Famosos

Os incômodos que foram estopim na treta entre Virginia, Zé Felipe e Ana Castela

Separação de Zé Felipe e Ana Castela encerra relação marcada por boatos e pressão das redes
Famosos

Separação de Zé Felipe e Ana Castela encerra relação marcada por boatos e pressão das redes

A jornalista também explicou a ida de Ana Castela e falou sobre os amigos da cantora, comentando como gostou de recebê-los: “A Ana tem um compromisso amanhã cedo, então ela teve que realmente ir. Mas eu falo que foi perfeito; mesmo nesse pouco tempo, poder recebê-los com carinho, com amor”, disse.

“Foi perfeito mesmo nesse pouco tempo poder recebê-los com carinho, com amor. Eles curtiram muito! Odorico (Reis), uma pessoa maravilhosa; (Gabriel) Vetuche, então, uma turminha boa, leve, simples, sabe? Que gosta, assim, das mesmas coisas que a gente gosta. Então nós nos identificamos muito, e eu falo que só temos motivos para agradecer a Deus por ter nos dado a oportunidade de receber em nossa casa pessoas tão queridas, pelas quais aprendemos a gostar muito”, completou.

Odorico Reis é o amigo de Ana Castela responsável pelo vídeo em que a cantora aparece maquiando Maria Flor, filha do meio de Virginia e Zé Felipe, que gerou uma série de indiretas nas redes sociais sobre a exposição das crianças. O vídeo, no entanto, foi deletado do perfil após a repercussão.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.