Poliana comenta passagem de Ana Castela pela fazenda e reforça prioridade de Zé Felipe

Poliana Rocha usou as redes sociais nesta quarta-feira (11/3) para comentar a passagem da ex-nora, Ana Castela, pela Fazenda Talismã. A mãe de Zé Felipe explicou o motivo pelo qual a cantora e o cantor não permaneceram mais tempo na propriedade da família e reforçou que a prioridade do filho são os filhos. A jornalista elogiou ainda Odorico Reis, amigo de Ana e responsável por publicar o vídeo de Maria Flor sendo maquiada pela ex-madrasta.

“E o pessoal foi embora, eu fiquei super pesarosa; na verdade, queria que eles pudessem, né, ficar mais”, iniciou Poliana. A influenciadora explicou em seguida o motivo pelo qual o filho não ficou na residência e reforçou a prioridade do rapaz: “Mas o Zé tinha um compromisso com os filhos, que para eles é primordial, é prioridade, e eu acho maravilhoso; tem que ser esse mesmo”, disse.

A jornalista também explicou a ida de Ana Castela e falou sobre os amigos da cantora, comentando como gostou de recebê-los: “A Ana tem um compromisso amanhã cedo, então ela teve que realmente ir. Mas eu falo que foi perfeito; mesmo nesse pouco tempo, poder recebê-los com carinho, com amor”, disse.

“Foi perfeito mesmo nesse pouco tempo poder recebê-los com carinho, com amor. Eles curtiram muito! Odorico (Reis), uma pessoa maravilhosa; (Gabriel) Vetuche, então, uma turminha boa, leve, simples, sabe? Que gosta, assim, das mesmas coisas que a gente gosta. Então nós nos identificamos muito, e eu falo que só temos motivos para agradecer a Deus por ter nos dado a oportunidade de receber em nossa casa pessoas tão queridas, pelas quais aprendemos a gostar muito”, completou.

Odorico Reis é o amigo de Ana Castela responsável pelo vídeo em que a cantora aparece maquiando Maria Flor, filha do meio de Virginia e Zé Felipe, que gerou uma série de indiretas nas redes sociais sobre a exposição das crianças. O vídeo, no entanto, foi deletado do perfil após a repercussão.