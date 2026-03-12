12/03/2026
ContilPop
SBT emite nota oficial sobre declarações de Ratinho envolvendo Erika Hilton
“Não tem o sangue dele”: Milena revolta a web ao debochar da filha de Cowboy no BBB 26
“Não é mulher”: Veja a declaração polêmica de Ratinho sobre Erika Hilton
Milena do BBB 26 revela que mandou mensagens para Virginia Fonseca pedindo emprego
Melody e Ulisses DJ são vistos juntos em meio a polêmicas do passado do artista
Jessica Sutta e Carmit Bachar reagem à exclusão do retorno do Pussycat Dolls
Pedro Pascal é criticado nas redes sociais por suposto affair com Rafael Olarra
Defesa de Márcia Maga Nepomuceno, mãe do rapper Oruam, contesta pedido de prisão
Participante de BBB é expulsa após insultos racistas contra colega; veja o vídeo
Tragédia Mamonas Assassinas: saiba detalhes de como o corpo de Dinho foi encontrado

Polícia apreende 1 quilo de skunk em residência abandonada no Segundo Distrito de Rio Branco

Polícia encontrou droga, balança de precisão e materiais usados para fracionamento durante verificação em imóvel abandonado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Polícia apreende 1 quilo de skunk em residência abandonada no Segundo Distrito de Rio Branco
Material foi recolhido por militares do 2º BPM e encaminhado à delegacia especializada para investigação/ Foto: ContilNet

Cerca de 1 quilo de skunk foi apreendido na noite desta quarta-feira (11), dentro de uma residência abandonada localizada no Beco São Domingos, no bairro 6 de Agosto, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Segundo informações de policiais militares do Tático do 2° Batalhão, a guarnição segue uma orientação do comando do 2° BPM para realizar verificações em residências abandonadas durante o patrulhamento nos bairros. De acordo com a corporação, esses locais costumam ser utilizados como pontos de venda de drogas ou para esconder objetos provenientes de furtos e roubos praticados na região.

Com base nessa determinação, os policiais foram até o Beco São Domingos, onde há uma casa já conhecida pelas guarnições devido ao intenso fluxo de usuários de drogas. Ao chegarem ao endereço, os militares visualizaram o imóvel com o portão aberto. Informações repassadas anteriormente por moradores indicavam que a residência era frequentemente utilizada por usuários de entorpecentes, havendo grande movimentação de pessoas no local.

LEIA TAMBÉM:

O Agente Secreto é superado por Valor Sentimental e Brasil volta sem prêmios no Bafta

Zé Felipe pede auditoria e bloqueio de R$ 100 milhões em disputa judicial

Após 30 anos, familiares autorizam exumação de corpos dos Mamonas Assassinas

Durante a verificação, os policiais constataram que o imóvel apresentava aspecto de abandono, porém havia sinais recentes de utilização, como embalagens de alimentos descartadas, recipientes de água e um colchão jogado no chão.

Ao realizar buscas no interior da residência, os militares encontraram, debaixo do colchão, um saco de cor azul envolto em uma sacola plástica contendo aproximadamente 1 quilo de skunk. No local também foi localizada uma balança de precisão e objetos utilizados para o fracionamento da droga, que possivelmente seria comercializada na região.

Como não havia ninguém na casa no momento da ação, todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), onde serão adotadas as medidas cabíveis e o caso deve ser investigado.

 

Veja o vídeo: 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.