19/03/2026
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Polícia apreende 322 kg de cocaína escondidos em carga de minério em MG

Motorista nervoso entrega o esquema: Veja como a polícia descobriu o fundo falso com centenas de tabletes de cocaína

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Uma operação de fiscalização resultou na apreensão de 322 kg de cocaína em Minas Gerais nesta quinta-feira (19/03). A droga estava sendo transportada de forma sofisticada, escondida em um compartimento oculto de um caminhão que carregava minério, uma das cargas mais comuns nas estradas mineiras.

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A abordagem ocorreu durante uma fiscalização de rotina. Ao ser parado pelos agentes, o motorista do veículo demonstrou nervosismo excessivo e apresentou respostas contraditórias sobre o destino da carga, o que levantou a suspeita da equipe policial.

O “Fundo Falso” no Minério

Após uma vistoria minuciosa, os policiais localizaram um fundo falso projetado especificamente para burlar a fiscalização. Dentro do compartimento, foram encontrados centenas de tabletes de cocaína pura, prontos para a distribuição.

Com informações de Metrópoles.

Veja o vídeo da operação:

As imagens registradas pelos agentes mostram o momento exato em que o compartimento é aberto e a droga é retirada de dentro da estrutura do caminhão.

Destino e Prisão

O motorista foi preso em flagrante por tráfico interestadual de drogas e encaminhado à delegacia regional. A carga de cocaína, avaliada em milhões de reais, representa um duro golpe financeiro para as organizações criminosas que utilizam as rodovias de Minas Gerais como rota de escoamento.

A polícia agora investiga a origem do entorpecente e qual seria o destino final da carga, suspeitando de que a droga poderia ser enviada para o exterior através de portos.

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