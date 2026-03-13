Polícia apreende objetos em área denunciada por tráfico em Cruzeiro do Sul

Uma ação da Polícia Militar do Acre resultou na apreensão de diversos objetos de procedência suspeita em uma área denunciada por moradores como ponto de venda e consumo de drogas no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações repassadas à polícia, a denúncia indicava que indivíduos estariam comercializando e consumindo entorpecentes no local, além de causar intimidação a moradores da região.

Quando a guarnição chegou ao endereço indicado, encontrou várias pessoas reunidas em uma residência improvisada. Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata próxima e não foram localizados.

Durante as buscas no local, os policiais encontraram uma mochila contendo sete aparelhos celulares, várias capinhas de celular, um notebook, uma caixa de som, uma serra circular e uma máquina de cartão.

Como ninguém foi encontrado para explicar a origem dos objetos, todo o material foi apreendido por suspeita de ligação com crimes patrimoniais, como furtos e roubos.

Os itens foram encaminhados para a Polícia Civil do Acre, onde passarão por verificação para identificar os proprietários e possível relação com ocorrências registradas na cidade.