Polícia atende ocorrência de ‘saúde mental’ e mata brasileiro nos EUA

Escrito por Bacci Notícias
policia-atende-ocorrencia-de-‘saude-mental’-e-mata-brasileiro-nos-eua

O brasileiro Gustavo Guimarães, de 34 anos, foi morto por policiais de Powder Springs, município da Geórgia, Estados Unidos, na terça-feira (03), por volta das 21h no horário local, durante um suposto atendimento de uma ocorrência por saúde mental.

Segundo o Departamento de Polícia de Powder Springs, os agentes foram até o quarteirão 3700 da New Macland Road para auxiliarem o mineiro, natural de Belo Horizonte. No local, os policiais abordaram o brasileiro, que teria reagido com uma arma de fogo. As autoridades dispararam contra Gustavo, que foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

“Reconhecemos que situações envolvendo crises de saúde mental são incrivelmente difíceis para todos os envolvidos, e nossos pensamentos estão com a família e os entes queridos do indivíduo neste momento difícil”, publicou o DP após a ocorrência.

O caso segue sob investigação nos EUA. “Pedimos paciência à comunidade enquanto a investigação continua. Informações adicionais serão divulgadas assim que estiverem disponíveis”, completou o departamento de Powder Springs.

A investigação foi encaminhada ao Departamento de Investigação da Geórgia (GBI) e ao Ministério Público do Condado de Cobb. A determinação faz parte do procedimento padrão após incidentes envolvendo disparos fatais.

