Polícia captura no Acre um dos maiores atravessadores de drogas do Peru para o Brasil

A segurança nas fronteiras acreanas recebeu um impacto significativo no último sábado (7), com a captura de um homem identificado pelas iniciais A.F.S.F., apontado pelas autoridades como um dos principais articuladores do tráfico de entorpecentes entre o Peru e o Brasil.

A ação ocorreu em uma área periférica de Cruzeiro do Sul, onde agentes da Polícia Civil do Acre (PCAC) deram cumprimento a dois mandados de prisão que pesavam contra o suspeito, ambos relacionados ao crime de tráfico de drogas.

O detido é descrito pelas investigações como uma figura central na logística do crime organizado. Ele seria o responsável por coordenar o transporte de grandes carregamentos de drogas que atravessam a fronteira e abastecem o mercado nacional, utilizando rotas estratégicas e clandestinas que cortam a região do Vale do Juruá. A prisão é fruto de um monitoramento detalhado que identificou o papel fundamental do indivíduo na manutenção desse fluxo ilícito.

Esta ofensiva faz parte da Operação Alto Juruá, uma força-tarefa da PCAC desenhada especificamente para reforçar o policiamento e a investigação nas cidades de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Além de focar na captura de foragidos, a iniciativa busca integrar a inteligência policial e oferecer suporte tático às delegacias locais, visando asfixiar as rotas financeiras e operacionais de grupos criminosos que atuam na divisa com o país vizinho.

Para garantir o sucesso da missão, a instituição mobilizou um contingente especializado, unindo esforços de diversos departamentos, como o Gabinete da Direção-Geral, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e a Delegacia de Homicídios (DHPP), além do Núcleo de Investigação Criminal (Neic). Esse reforço no efetivo demonstra o compromisso do Estado em intensificar o enfrentamento à criminalidade em áreas de difícil acesso e alta periculosidade no extremo oeste do país.