O que deveria ser um momento de cuidado familiar transformou-se em uma cena de horror na zona rural de Igrejinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A representante comercial Maria Helena de Souza, de 50 anos, foi assassinada com um tiro de espingarda calibre 12 dentro da casa de sua família.

A principal suspeita do crime é sua madrasta, Lurdes de Fátima de Lima Maurina, de 63 anos, que foi presa após fugir para Santa Catarina.

Discussão e Crime

De acordo com as investigações da Polícia Civil, Maria Helena estava na residência para visitar o pai, um idoso de 66 anos que está acamado e com a saúde debilitada. Durante a visita, houve um desentendimento entre a enteada e a madrasta.

Com informações do Metrópoles.

No calor da discussão, Lurdes teria ido até um dos quartos, pegado a espingarda e efetuado um disparo fatal contra Maria Helena, que não teve chances de defesa e morreu no local, diante do pai doente.

Prisão em Santa Catarina

Após o disparo, a suspeita abandonou a residência e iniciou uma fuga interestadual. No entanto, o trabalho conjunto das polícias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina permitiu a localização e a prisão de Lurdes de Fátima ainda na manhã desta terça-feira (24/03).

O caso é tratado pelas autoridades como homicídio qualificado. A motivação exata da discussão ainda está sendo apurada, mas vizinhos relatam que a convivência entre as duas era marcada por tensões antigas. O idoso, pai da vítima, segue sob cuidados médicos e deve ser ouvido assim que seu estado de saúde permitir.