11/03/2026
ContilPop
Reprodução

A segurança pública em São Paulo deu um duro golpe na estrutura financeira do crime organizado nesta manhã. A Polícia Civil e o Ministério Público deflagraram, nesta quarta-feira (11/3), a Operação Linea Rubra, uma megaofensiva contra a facção Comando Vermelho (CV) no interior paulista.

A ação resultou no bloqueio de R$ 33,6 milhões em contas bancárias, além do sequestro de 12 imóveis e 26 veículos de luxo.

O foco da operação é o município de Rio Claro e região, onde a disputa territorial entre facções rivais tem intensificado a violência. Ao todo, estão sendo cumpridos 19 mandados de prisão e 26 de busca e apreensão contra uma organização dedicada ao tráfico de drogas, armas, lavagem de dinheiro e homicídios.

O vácuo de poder e a ascensão de “Bode”

De acordo com o MPSP e a Polícia Civil, a estrutura criminosa atual surgiu após a desarticulação do grupo liderado por “Magrelo” em 2023. O vácuo de poder foi ocupado por Leonardo Felipe Panono Scupin Calixto, o “Bode”, que passou a figurar como uma das principais lideranças do CV no interior de São Paulo.

“Bode” e seu principal comparsa, Luan Barbosa de Almeida Félix, estão foragidos. As autoridades acreditam que ambos estejam escondidos em comunidades do Rio de Janeiro sob a proteção da cúpula da facção.

Operação Linea Rubra mira o braço financeiro do Comando Vermelho no interior paulista | Foto: Divulgação/P正式

Finanças de luxo e movimentação milionária

A investigação aponta que a movimentação do grupo é impressionante: mais de R$ 1,19 milhão circulou em menos de 30 dias em apenas uma das frentes monitoradas.

  • Logística do Crime: “Bode” é apontado como o coordenador da compra e distribuição de drogas em larga escala.

  • Gestão Operacional: Luan Barbosa atuaria como o “gerente financeiro”, fiscalizando a contabilidade clandestina e intermediando transações internacionais.

Até o fechamento desta reportagem, cinco prisões já haviam sido efetuadas nas cidades de Rio Claro, Indaiatuba, São Carlos e Ribeirão Preto. A polícia segue realizando buscas para localizar os líderes foragidos e desarticular completamente o braço financeiro que sustenta a guerra contra o PCC na região.

Fonte: Metrópoles

