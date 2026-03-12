12/03/2026
Polícia Civil encontra motocicleta abandonada que pode ter sido usada em crimes em Brasiléia

Veículo foi encontrado abandonado em ramal da BR-317 e pode ter sido usado em crimes na zona rural

Polícia Civil encontra motocicleta abandonada que pode ter sido usada em crimes em Brasiléia
Investigadores da Polícia Civil do Acre buscam identificar o proprietário da motocicleta/ Foto: ContilNet

Agentes da Polícia Civil do Acre localizaram uma motocicleta de cor vermelha abandonada no ramal do km 18 da BR-317, conhecida como Estrada do Pacífico, na zona rural do município de Brasiléia.

De acordo com informações da polícia, o veículo possui características semelhantes a uma motocicleta que estaria sendo utilizada por suspeitos envolvidos em furtos e roubos registrados em ramais da região.

Após moradores procurarem a delegacia para relatar os crimes, uma equipe de investigadores iniciou diligências na área rural do município. Durante as buscas, os agentes acabaram encontrando a motocicleta abandonada em um trecho do ramal.

A suspeita é de que o veículo tenha apresentado problemas na parte elétrica e, por esse motivo, tenha sido deixado no local pelos possíveis autores dos crimes.

Como a moto não possui identificação inicial do proprietário, a Polícia Civil divulgou imagens do veículo e pede que qualquer pessoa que tenha informações ou reconheça a motocicleta entre em contato com as autoridades para auxiliar na identificação do dono.

Caso seja confirmada a procedência, o veículo deverá ser devolvido ao legítimo proprietário. As investigações continuam para tentar identificar e localizar os suspeitos envolvidos nos furtos e roubos registrados na zona rural de Brasiléia.

