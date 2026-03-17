Polícia Civil investiga mandantes de crimes após aumento de roubos em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Acre intensificou as investigações para identificar os responsáveis por ordenar uma série de crimes contra o patrimônio registrados recentemente em Cruzeiro do Sul.

De acordo com o delegado Lindomar Ventura, do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri), muitos dos crimes seguem um mesmo padrão: criminosos acionam motoristas de aplicativo, fazem ameaças e utilizam o veículo para cometer roubos.

“É uma situação bastante visível. A maioria desses casos está ligada a ordens de terceiros, ou seja, há pessoas demandando esse tipo de ação criminosa”, afirmou o delegado.

Segundo Ventura, o trabalho da Polícia Civil tem avançado para além dos executores diretos dos crimes, buscando alcançar quem está por trás das ações.

“A Polícia Civil tem trabalhado no ‘segundo andar’ desses grupos, para identificar de onde partem as ordens, quem está fornecendo armamento e como é feito o planejamento desses crimes”, explicou.

O delegado também destacou que houve um aumento recente nos índices desse tipo de crimes na cidade, o que acendeu um alerta nas forças de segurança.

“Nós tivemos, nas últimas semanas, uma elevação desses crimes. Observamos também que alguns autores que estavam presos foram liberados recentemente e possivelmente estão voltando a comandar essas ações criminosas”, ressaltou.

As investigações seguem em andamento com o objetivo de desarticular os grupos envolvidos e reduzir os índices de criminalidade no município.

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