Polícia Civil organiza compra de equipamentos para reforçar unidades

A Polícia Civil do Acre iniciou um processo para aquisição de equipamentos que irão reforçar a estrutura das unidades em todo o estado. A medida prevê a compra de itens essenciais para o funcionamento interno e melhoria das condições de trabalho.

A iniciativa consta no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (23), que publicou aviso de cotação de preços para aquisição de eletrodomésticos e climatizadores destinados à instituição.

Itens incluem geladeiras e ar-condicionado

Entre os equipamentos previstos estão geladeiras, fogões, micro-ondas, televisores, purificadores de água e aparelhos de ar-condicionado de diferentes capacidades.

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A aquisição busca atender demandas estruturais das unidades policiais, garantindo melhor organização dos espaços e maior conforto para servidores e usuários dos serviços.

Prazo para empresas interessadas

De acordo com o aviso, empresas interessadas em participar do processo devem encaminhar propostas dentro do prazo de até cinco dias úteis, conforme especificações técnicas estabelecidas.

Melhoria no atendimento

A expectativa é que, com a aquisição dos novos equipamentos, as unidades da Polícia Civil passem a oferecer melhores condições de atendimento à população, além de otimizar o funcionamento das atividades internas.