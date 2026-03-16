16/03/2026
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Polícia Civil prende suspeito e apreende adolescente após furto em supermercado de Cruzeiro do Sul

O prejuízo causado ao estabelecimento foi considerado relativamente pequeno

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Polícia Civil prende suspeito e apreende menor após furto em supermercado de Cruzeiro do Sul
Os suspeitos violaram a porta do estabelecimento para ter acesso ao interior do local | Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Acre prendeu um homem e apreendeu um adolescente suspeitos de envolvimento em um furto registrado em um supermercado em Cruzeiro do Sul. O crime ocorreu na madrugada de sexta-feira para sábado.

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De acordo com o delegado Lindomar Ventura, os suspeitos violaram a porta do estabelecimento para ter acesso ao interior do local e furtar mercadorias.

“Esse furto ocorreu na madrugada de sexta para sábado. Foi violada a porta do supermercado, eles tiveram acesso ao interior do estabelecimento e de lá furtaram alguns objetos e mercadorias”, explicou o delegado.

Assim que tomou conhecimento do caso, a equipe policial iniciou diligências e conseguiu identificar os envolvidos, efetuando a prisão do suspeito maior de idade e a apreensão do adolescente.

“Assim que a equipe ficou sabendo do fato, atuou de forma muito diligente e conseguiu fazer a prisão do maior e a apreensão do menor. A autoria foi confirmada e o procedimento foi realizado ainda no sábado”, afirmou Ventura.

Segundo o delegado, o prejuízo causado ao estabelecimento foi considerado relativamente pequeno, já que os suspeitos levaram apenas produtos de baixo valor.

“Foi um prejuízo relativamente pequeno. Eles pegaram basicamente mercadorias de pequeno valor”, destacou.

Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia e permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil também trabalha para recuperar os itens furtados e devolvê-los ao proprietário do estabelecimento.

“O principal objetivo é fazer a investigação e chegar à autoria desses crimes. Em muitos casos também conseguimos restituir os objetos furtados às vítimas, mas o mais importante é o combate à criminalidade”, concluiu o delegado.

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