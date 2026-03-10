10/03/2026
ContilPop
Multishow reúne Ana Clara e Gleici Damasceno e fãs reagem nas redes
Babu vs Renault: O duelo de encaradas que parou o Brasil
Treta entre Jonas Sulzbach e Juliano Floss no BBB 26 gera revolta nas redes sociais
Os 10 brasileiros mais ricos do mundo segundo a lista da Forbes
Bad Bunny reaparece no Instagram após críticas de Donald Trump
Mulher suspeita de atirar na casa de Rihanna em Los Angeles coleciona polêmicas
Entenda a internação de Carlos Alberto de Nóbrega
Caso Epstein: investigadores fazem buscas em rancho do financista
Estratégia da Globo com Eliana e BBB 26 gera polêmica de audiência hoje
Kelly Key denuncia vizinho médico por perseguição e faz apelo nas redes sociais

Polícia de SP prende mulher suspeita de integrar rede de pedofilia

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
policia-de-sp-prende-mulher-suspeita-de-integrar-rede-de-pedofilia


Logo Agência Brasil

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Uma mulher de 29 anos foi presa no Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (10), pela Polícia Civil de São Paulo na segunda fase da Operação Apertem os Cintos.

Ela é suspeita de integrar a rede de pedofilia que era comandada pelo piloto de avião Sérgio Antônio Lopes, de 62 anos, preso no Aeroporto de Congonhas.

Notícias relacionadas:

Segundo informações das autoridades paulistas, a mulher era coautora dos crimes desta organização criminosa que explorava sexualmente crianças e adolescentes.

Ela é investigada também por estupro de vulnerável e pela produção, compartilhamento e comercialização de material de abuso sexual de menores de idade.

Para prender a suspeita, a polícia analisou conversas de aplicativo e outros elementos digitais que indicavam os crimes de estupro, além da produção, venda e envio de vídeos de abusos contra uma criança de 2 anos.

Segundo as investigações da polícia, este material foi uma encomenda do próprio Lopes.

Durante a operação, um celular da mulher foi apreendido e será periciado.

Na primeira fase desta operação, além do piloto – que foi demitido da Latam –, também foram presas duas mulheres que colaboravam com os crimes.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.