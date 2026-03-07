Polícia divulga imagens do pai de Duda Freire entregando drogas em marmitas

Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram o empresário Dyogo Hilario Tocafundo entregando drogas escondidas em marmitas em Goiânia. Segundo as investigações da Polícia Civil de Goiás, o suspeito utilizava um restaurante como fachada para o tráfico de drogas.

Os registros, feitos em 2023, mostram o empresário no estabelecimento que, de acordo com a polícia, era usado para realizar entregas de entorpecentes em bairros nobres da capital.

De acordo com a investigação, Dyogo foi preso no dia 26 de fevereiro pela Polícia Militar de Goiás no Setor Marista, região nobre de Goiânia.

Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por condenação por tráfico de drogas. A decisão judicial foi expedida em julho de 2025 e prevê pena de 10 anos e cinco meses de prisão.

Segundo o primeiro-tenente Valter de Souza Almeida, o empresário é apontado como braço direito da facção criminosa Comando Vermelho na capital goiana.

Ainda de acordo com a polícia, as investigações indicam que Dyogo estaria envolvido com a venda de drogas desde 2008. O caso segue sob investigação das autoridades.

