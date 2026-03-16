Polícia identifica autores de assalto à Bemol em Cruzeiro do Sul; dois já foram presos

A Polícia Civil do Acre identificou os envolvidos no assalto registrado no último fim de semana na loja da Bemol, localizada no Shopping Copacabana, em Cruzeiro do Sul. Até o momento, dois suspeitos já foram presos e a polícia segue em busca de outros envolvidos.

De acordo com o delegado Lindomar Ventura, o crime chamou atenção pela ousadia dos autores e pela forma como foi executado.

“Foi uma ação bastante comentada no final de semana pela ousadia dos autores. Não é uma ação do nosso cotidiano. Foi um roubo planejado e eles utilizaram uma terceira pessoa para fazer o transporte”, explicou.

Segundo as investigações, quatro pessoas participaram da ação criminosa. Nas imagens que circularam nas redes sociais aparecem três indivíduos dentro da loja, enquanto um quarto envolvido permaneceu no veículo utilizado na fuga, ameaçando o motorista.

A polícia conseguiu identificar todos os participantes. Dois suspeitos já foram presos e, de acordo com o delegado, um adolescente também participou da ação e deverá ser apreendido nas próximas horas.

“Nas imagens aparecem três autores, mas havia um quarto que ficou dentro do veículo fazendo ameaças ao motorista. Dois já foram presos e acreditamos que nas próximas horas também faremos a apreensão do adolescente envolvido”, afirmou Ventura.

Ainda conforme o delegado, alguns dos celulares roubados durante o assalto já foram recuperados, mas parte dos objetos ainda está sendo procurada.

“Esses objetos costumam ser rapidamente espalhados, trocados ou vendidos, o que dificulta a recuperação de todos. Mas a polícia está no encalço e acreditamos que vamos conseguir recuperar mais itens”, destacou.

As investigações estão sendo conduzidas pelo Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (NEPATRI), que trabalha para identificar toda a cadeia envolvida no crime.

A polícia também investiga a possível participação de outras pessoas por trás das ações criminosas registradas recentemente na cidade, especialmente em casos em que criminosos utilizam motoristas de aplicativo para chegar aos locais dos assaltos.

“Em muitos casos existe alguém por trás demandando essas ações. A Polícia Civil também trabalha para identificar quem está dando as ordens, quem fornece armamento e como esses crimes estão sendo planejados”, concluiu o delegado.

Nos últimos dias, segundo a investigação, houve aumento nos crimes contra o patrimônio na região, situação que pode estar relacionada à recente soltura de alguns indivíduos que estavam presos e que agora podem estar novamente envolvidos em ações criminosas.