Polícia investiga morte de homem achado com corpo devorado por cães

Uma descoberta macabra chocou os moradores de Manaus (AM) nesta sexta-feira (27). O corpo de João Carmino de Carvalho, de 55 anos, foi encontrado em seu apartamento em avançado estado de decomposição e apresentando sinais de ter sido parcialmente devorado pelos seus próprios animais de estimação. Ao todo, 11 cães viviam trancados no imóvel com a vítima.

A Polícia Civil do Amazonas, que assumiu o caso, trabalha inicialmente com a hipótese de morte por causas naturais. De acordo com as investigações preliminares, João teria falecido há vários dias. Sem ninguém para alimentá-los e impossibilitados de sair da residência, os cães acabaram se alimentando do corpo do dono como uma medida extrema de sobrevivência.

Alerta dos Vizinhos

O caso só veio à tona após vizinhos do condomínio sentirem um odor insuportável vindo do apartamento. Além do mau cheiro, os moradores notaram que João não era visto circulando pelo prédio há algum tempo, o que motivou o acionamento das autoridades. Ao entrarem no local, os agentes se depararam com uma cena desoladora: o corpo caído no chão e os animais soltos e visivelmente famintos ao redor dos restos mortais.

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Procedimentos Legais

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para passar por exames de necropsia que confirmarão a causa exata da morte. Os animais deverão ser resgatados por órgãos de proteção animal ou pelo Centro de Controle de Zoonoses da capital amazonense.

A Polícia Civil destacou que o inquérito segue aberto para descartar qualquer possibilidade de crime, embora o cenário aponte para uma morte solitária seguida de uma reação instintiva da matilha.