25/03/2026
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Polícia investiga morte de homem após relação sexual com mulher da internet

Homem morre em casa após encontro com mulher conhecida nas redes sociais; causa é incerta

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A Polícia Civil de Goiás investiga a morte de um homem ocorrida na noite desta terça-feira (24/03) em Aparecida de Goiânia. A vítima, que estava em sua residência na região metropolitana da capital, passou mal e foi a óbito logo após um encontro íntimo com uma mulher que conheceu por meio de redes sociais.
Getty Images

A Polícia Civil de Goiás investiga a morte de um homem ocorrida na noite desta terça-feira (24/03) em Aparecida de Goiânia. A vítima, que estava em sua residência na região metropolitana da capital, passou mal e foi a óbito logo após um encontro íntimo com uma mulher que conheceu por meio de redes sociais.

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O caso ganhou contornos dramáticos quando a mulher tentou deixar o local em um carro de aplicativo. O motorista, ao perceber o extremo nervosismo da passageira, desconfiou da situação e acionou a Polícia Militar.

Ele indicou aos agentes a residência de onde a mulher havia saído, o que permitiu a localização imediata do corpo.

Socorro e Perícia

Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram o homem desacordado. O Samu foi acionado, mas apenas pôde constatar o óbito no local. Segundo informações preliminares, a mulher teria tentado fugir sem prestar socorro ao notar que o parceiro estava passando mal durante ou logo após o ato.

Com informações do Metrópoles.

  • Procedimentos: A Polícia Técnico-Científica e o IML realizaram a perícia e a remoção do corpo para exames que determinarão a causa exata da morte (se natural, por uso de substâncias ou crime).

  • Depoimento: A mulher foi conduzida à Central Geral de Flagrantes, onde prestou depoimento e foi liberada para responder ao inquérito.

Alerta sobre Segurança Digital

O episódio reforça os alertas das autoridades sobre os riscos de encontros marcados com desconhecidos em ambientes privados. A Polícia Civil aguarda o laudo cadavérico para definir os próximos passos da investigação e se haverá indiciamento por omissão de socorro ou homicídio culposo.

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