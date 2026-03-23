Polícia Militar inicia levantamento de bens em unidades do Acre

A Polícia Militar do Acre (PMAC) deu início a um amplo processo de levantamento de bens móveis em unidades operacionais e administrativas em todo o estado. A medida tem como objetivo atualizar o controle patrimonial e garantir maior transparência na gestão dos recursos públicos.

A ação consta no Diário Oficial desta segunda-feira (23) e prevê a atuação de comissões formadas por militares designados para realizar o inventário em diferentes setores da corporação.

Levantamento envolve diversas unidades

O trabalho será realizado em batalhões, diretorias, assessorias e demais estruturas da Polícia Militar, incluindo unidades operacionais distribuídas em diferentes regiões do estado.

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As equipes terão a responsabilidade de identificar, catalogar e verificar a situação dos bens, além de apontar possíveis inconsistências ou necessidades de atualização no patrimônio.

Prazo segue até o fim do ano

De acordo com a publicação, o levantamento teve início em março e deve seguir até novembro de 2026. Após esse período, os relatórios finais deverão ser entregues até dezembro, com detalhamento das condições encontradas.

O processo também prevê a participação de servidores responsáveis por áreas patrimoniais, que deverão auxiliar no fornecimento de informações e esclarecimentos.

Organização e controle

A iniciativa integra um conjunto de medidas voltadas à melhoria da gestão administrativa, com foco no controle de bens públicos e na organização interna da corporação.

Com o inventário, a Polícia Militar busca garantir maior eficiência no uso dos recursos, além de fortalecer os mecanismos de fiscalização e transparência.