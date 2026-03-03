Cleiseniudo de Souza Lima, de 22 anos, e Marcelo da Silva Nascimento, de 28, foram presos na noite desta segunda-feira (2), na Vila Albert Sampaio, região do Segundo Distrito da capital acreana, suspeitos de planejar um ataque contra integrantes de uma facção rival. A ação foi realizada por militares da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC).

Com a dupla, os policiais apreenderam dois revólveres calibre .38 municiados que, segundo a corporação, seriam utilizados no possível atentado.

De acordo com informações repassadas pela polícia, a guarnição realizava patrulhamento a pé em uma área de difícil acesso a viaturas quando avistou os suspeitos escondidos, aparentemente se preparando para executar o ataque. Ao perceberem a aproximação dos militares, eles tentaram fugir e se abrigar em uma casa abandonada, mas foram rapidamente cercados e presos.

Durante o interrogatório, um dos suspeitos confessou integrar uma organização criminosa com atuação na vila, mas afirmou que havia sido expulso pelo chamado “tribunal do crime”. Ainda segundo relato prestado aos policiais, ele atualmente faria parte de uma facção rival e teria sido enviado à região com a missão de “tomar o território” da antiga organização.

Após consulta ao sistema judicial, os militares constataram que um dos homens já possuía passagem pela Justiça e cumpria pena em regime semiaberto.

Diante dos fatos, a dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as armas apreendidas, ficando à disposição da Justiça.