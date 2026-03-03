03/03/2026
Polícia prende ator global José Dumont por estupro de vulnerável

O ator José Dumont/Foto: Reprodução
A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) prendeu nesta terça-feira (3/3) o ator José Dumont, de 75 anos, após o cumprimento de um mandado de prisão decorrente de condenação definitiva pelo crime de estupro de vulnerável. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Capturas (DC-Polinter).

Após trabalho de inteligência, os policiais localizaram o ator em seu apartamento no bairro do Flamengo, na Zona Sul do Rio, onde foi efetuada a prisão. Em seguida, ele foi conduzido para a sede da especializada para cumprimento das formalidades legais.

A condenação determina pena de nove anos e quatro meses de prisão, decisão já transitada em julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

O caso veio à tona em 2022, após denúncias de moradores do prédio onde Dumont vivia. Segundo relatos reunidos durante a investigação, o ator teria levado para dentro do apartamento um menino de 11 anos, filho de uma ambulante que trabalhava nas proximidades do edifício vendendo cuscuz.

Vizinhos passaram a desconfiar da situação ao perceberem que a criança frequentava o apartamento do ator em diversas ocasiões. As suspeitas foram comunicadas às autoridades, dando início às apurações.

Durante a investigação, câmeras de segurança do condomínio registraram momentos em que o ator mantinha contato físico com o adolescente, incluindo beijos e carícias.

Segundo a polícia, Dumont teria se aproximado da vítima oferecendo presentes e ajuda financeira.

