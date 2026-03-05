07/03/2026
ContilNet
Operação Alto Juruá: Polícia Civil prende cinco pessoas por crimes graves no interior do Acre

Mandados foram cumpridos em Cruzeiro do Sul e na Vila São Pedro; entre os crimes investigados estão homicídio, estupro de vulnerável e ameaça

Suspeitos presos durante a Operação Alto Juruá são conduzidos ao Complexo Penitenciário do Juruá após cumprimento de mandados pela Polícia Civil.
Suspeitos presos durante a Operação Alto Juruá são conduzidos ao Complexo Penitenciário do Juruá após cumprimento de mandados pela Polícia Civil/Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Acre realizou, nesta quinta-feira (5), a prisão de cinco pessoas durante mais uma fase da Operação Alto Juruá. A ação ocorreu no município de Cruzeiro do Sul e também na Vila São Pedro, localizada na zona rural da cidade.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com a polícia, quatro homens foram capturados na área urbana de Cruzeiro do Sul, enquanto uma mulher foi localizada e presa na Vila São Pedro. As detenções ocorreram em cumprimento a mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário.

Os investigados respondem por crimes considerados graves, entre eles homicídio, estupro de vulnerável e ameaça. Após as prisões, os suspeitos — identificados pelas iniciais A.C.S.P., R.N.A., A.C.S., J.L.T.S. e N.C.O. — foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais e, posteriormente, colocados à disposição da Justiça.

A Operação Alto Juruá é coordenada pela Direção-Geral da Polícia Civil e tem atuação estratégica na região do Vale do Juruá, abrangendo os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. A iniciativa busca cumprir mandados de prisão, apoiar investigações em andamento e fortalecer as ações de segurança pública na região.

Para intensificar os trabalhos, houve reforço no efetivo policial com a participação de equipes do Gabinete da Direção-Geral, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Núcleo de Investigação Criminal (Neic).

Segundo a Polícia Civil, a ampliação das ações no Vale do Juruá faz parte de uma estratégia voltada à captura de foragidos da Justiça e ao enfrentamento de crimes graves na região.

