Polícia prende no Mato Grosso homem envolvido em assassinato na Cidade do Povo

A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu, em Campo Grande, um homem investigado por participar do homicídio de Antônio Marcelino Silva da Conceição, de 31 anos, na Cidade do Povo, em Rio Branco. A prisão aconteceu nesta sexta-feira (13).

A vítima foi morta a tiros dentro da própria casa após criminosos armados invadirem o imóvel.

“As investigações apontam que a vítima retornava para casa acompanhada da esposa quando foi surpreendida pelos suspeitos, que já mantinham outras pessoas sob ameaça dentro da residência. Antônio Marcelino foi rendido e alvejado no tórax, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Após a execução, os autores fugiram”, informou a polícia sobre o crime.

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O investigado preso nesta sexta-feira havia deixado o Acre pouco tempo depois de participar do homicídio e estava foragido.

“Com o avanço das investigações, informações estratégicas foram compartilhadas entre as forças policiais, o que possibilitou localizar e prender o suspeito na capital sul-mato-grossense”, acrescentou a polícia.

O delegado Alcino Ferreira, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Acre, comentou a ação:

“A atuação integrada entre unidades especializadas foi determinante para o sucesso da operação, evidenciando a importância da cooperação entre as polícias no enfrentamento aos crimes violentos letais intencionais, especialmente aqueles que podem ter ligação com organizações criminosas”.