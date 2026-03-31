Polícia prende suspeito de tráfico de drogas após tentativa de fuga em Rio Branco

Uma guarnição da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar prendeu Jhones da Costa Graça, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, na noite desta segunda-feira (30), em Rio Branco.

A ação ocorreu na Rua do Futuro, localizada no bairro Boa Vista, na região da Baixada da Sobral — área já conhecida pelas forças de segurança como ponto recorrente de comercialização de entorpecentes.

De acordo com informações repassadas pela polícia, os militares realizavam patrulhamento ostensivo e preventivo quando se aproximaram de um imóvel alvo de diversas denúncias relacionadas ao tráfico. Ao perceberem a presença da viatura, vários indivíduos que estavam em frente ao local fugiram em direção desconhecida, enquanto alguns correram para dentro do terreno da residência.

Durante o acompanhamento tático, os policiais identificaram Jhones carregando uma bolsa vermelha. Ao notar que seria abordado, ele arremessou o objeto alguns metros à frente, numa tentativa de se desfazer do material.

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Após a abordagem, a equipe localizou a bolsa e constatou que nela havia diversas porções de entorpecentes já fracionadas para comercialização. Foram encontrados invólucros contendo substância aparentando ser maconha, trouxinhas com pó semelhante à cocaína e pedras de uma substância análoga ao crack.

Além das drogas, os policiais apreenderam uma quantia significativa em dinheiro em espécie, possivelmente oriunda da venda dos entorpecentes.

Ainda segundo a polícia, o local é frequentemente apontado como ponto de tráfico e estaria sob o comando de um indivíduo conhecido pelo apelido de “Alemão”, que utilizaria terceiros para realizar a comercialização, entre eles o suspeito detido.

Diante dos fatos, Jhones da Costa Graça recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido, para os procedimentos legais cabíveis.