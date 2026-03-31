31/03/2026
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Polícia prende suspeito de tráfico de drogas após tentativa de fuga em Rio Branco

Após a abordagem, a equipe localizou a bolsa e constatou que nela havia diversas porções de entorpecentes já fracionadas para comercialização

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Polícia prende suspeito de tráfico de drogas após tentativa de fuga em Rio Branco
Foram encontrados invólucros contendo substância aparentando ser maconha, trouxinhas com pó semelhante à cocaína e pedras de uma substância análoga ao crack/ Foto: ContilNet

Uma guarnição da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar prendeu Jhones da Costa Graça, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, na noite desta segunda-feira (30), em Rio Branco.

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A ação ocorreu na Rua do Futuro, localizada no bairro Boa Vista, na região da Baixada da Sobral — área já conhecida pelas forças de segurança como ponto recorrente de comercialização de entorpecentes.

De acordo com informações repassadas pela polícia, os militares realizavam patrulhamento ostensivo e preventivo quando se aproximaram de um imóvel alvo de diversas denúncias relacionadas ao tráfico. Ao perceberem a presença da viatura, vários indivíduos que estavam em frente ao local fugiram em direção desconhecida, enquanto alguns correram para dentro do terreno da residência.

Durante o acompanhamento tático, os policiais identificaram Jhones carregando uma bolsa vermelha. Ao notar que seria abordado, ele arremessou o objeto alguns metros à frente, numa tentativa de se desfazer do material.

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Após a abordagem, a equipe localizou a bolsa e constatou que nela havia diversas porções de entorpecentes já fracionadas para comercialização. Foram encontrados invólucros contendo substância aparentando ser maconha, trouxinhas com pó semelhante à cocaína e pedras de uma substância análoga ao crack.

Além das drogas, os policiais apreenderam uma quantia significativa em dinheiro em espécie, possivelmente oriunda da venda dos entorpecentes.

Ainda segundo a polícia, o local é frequentemente apontado como ponto de tráfico e estaria sob o comando de um indivíduo conhecido pelo apelido de “Alemão”, que utilizaria terceiros para realizar a comercialização, entre eles o suspeito detido.

Diante dos fatos, Jhones da Costa Graça recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido, para os procedimentos legais cabíveis.

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