14/03/2026
ContilPop
Margot Robbie: nova aparição pública da atriz levanta suspeitas de uso de Ozempic
Jordana acusa Marciele de agressão após dinâmica da Prova do Líder no BBB 26
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho
Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica
Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26
Fabiana Justus e Bruno Levi anunciam renovação de votos de 15 anos de casados
Luciana Gimenez expõe mensagem obscena recebida no Instagram
SBT confirma permanência de Ratinho na emissora após polêmica
DJ Rennan da Penha é criticado após postagem sobre a Erika Hilton
Marciele afasta mão de Jordana Morais após Prova do Líder no BBB 26

Polícia recaptura mais um detento após fuga de seis detentos em presídio no interior do Acre

A fuga de seis detentos foi registrada em 1 de março, no presídio Manoel Neri

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Taisson Gomes de Souza foi recapturado
Taisson Gomes de Souza foi recapturado/Foto: Reprodução

Uma ação liderada pelo Grupo Especial de Fronteira (Gefron), no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, recapturou Taisson Gomes de Souza, que fugiu do presídio Manoel Neri, em 1º de março.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

De acordo com o coordenador do Gefron no Juruá, o tenente Fabrício Machado, as equipes receberam informações por meio da inteligência indicando que foragidos do presídio estariam escondidos na região do bairro.

LEIA TAMBÉM: Acre começa 2026 com nova fuga em presídio e expõe crise após mais de 300 evasões

Além de recapturar o homem, foi possível apreender uma pequena porção de Skunk, dinheiro em espécie. Taisson estava com outros dois homens, que foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

A fuga de seis detentos foi registrada em 1 de março, no presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul. A evasão foi percebida por policiais penais por volta das 13h30. Os detentos estavam custodiados no pavilhão 8 da unidade. 

Durante as diligências, um dos detentos foi recapturado. Trata-se de Anderson Galvão da Silva, localizado ainda no domingo pelas equipes envolvidas na operação.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.