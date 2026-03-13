Polícia recaptura mais um detento após fuga de seis detentos em presídio no interior do Acre

Uma ação liderada pelo Grupo Especial de Fronteira (Gefron), no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, recapturou Taisson Gomes de Souza, que fugiu do presídio Manoel Neri, em 1º de março.

De acordo com o coordenador do Gefron no Juruá, o tenente Fabrício Machado, as equipes receberam informações por meio da inteligência indicando que foragidos do presídio estariam escondidos na região do bairro.

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Além de recapturar o homem, foi possível apreender uma pequena porção de Skunk, dinheiro em espécie. Taisson estava com outros dois homens, que foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

A fuga de seis detentos foi registrada em 1 de março, no presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul. A evasão foi percebida por policiais penais por volta das 13h30. Os detentos estavam custodiados no pavilhão 8 da unidade.

Durante as diligências, um dos detentos foi recapturado. Trata-se de Anderson Galvão da Silva, localizado ainda no domingo pelas equipes envolvidas na operação.