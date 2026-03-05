Políticos de direita levantam suspeitas após ‘Sicário’ de Vorcaro atentar contra a vida

A tentativa de suicídio de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário” e apontado como aliado do banqueiro Daniel Vorcaro, gerou forte repercussão política nesta quarta-feira (4). Mourão estava sob custódia na Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais quando, segundo informações divulgadas pela própria corporação, teria tentado tirar a própria vida.

A informação foi confirmada pela reportagem com fontes da Polícia Federal por volta das 20h desta quarta (04). Apesar disso, o advogado da família, Robson Lucas da Silva, afirmou que o hospital ainda não havia confirmado oficialmente a morte do investigado, até por volta das 21h.

Nikolas Ferreira usou jatinho de Vorcaro na campanha de Bolsonaro

O caso rapidamente provocou reação de figuras da direita brasileira, que passaram a levantar dúvidas sobre as circunstâncias do episódio. Entre os que se manifestaram estão o deputado federal Nikolas Ferreira, o vereador Carlos Bolsonaro e o ex-deputado Alexandre Ramagem, que atualmente está fora do país.

Questionamentos nas redes sociais

Logo após a divulgação da informação pela Polícia Federal, parlamentares e aliados do bolsonarismo utilizaram as redes sociais para questionar a versão apresentada pelas autoridades.

Nikolas Ferreira criticou diretamente a corporação e levantou dúvidas sobre quem conduziria eventuais perícias relacionadas ao caso. Em uma publicação, o deputado questionou como seria conduzida a investigação se a tentativa de suicídio evoluísse para morte.

“Quem fará a perícia da tentativa de suicídio? […] E se ele morrer, quem fará a perícia? A mesma PF também?”, escreveu o parlamentar, insinuando possível conflito de interesses na condução da investigação.

Já Alexandre Ramagem, que é delegado da Polícia Federal e comandou a Agência Brasileira de Inteligência durante o governo Bolsonaro, afirmou considerar improvável a hipótese de suicídio.

Ramagem fala em “padrão” de mortes suspeitas

Ramagem foi além e associou o caso a episódios que, segundo ele, costumam ocorrer em momentos de crise política ou quando investigações envolvem figuras poderosas.

Em publicação nas redes sociais, o ex-deputado afirmou que mortes incomuns surgem quando há revelações sobre criminalidade em estruturas de poder. Ele citou exemplos como quedas de helicópteros, explosões de aeronaves, sequestros e assassinatos de autoridades.

Segundo Ramagem, situações desse tipo poderiam representar tentativas de destruição de provas ou de pessoas consideradas adversárias políticos ou econômicos.

Ironia de Carlos Bolsonaro a Sicário

Outro a comentar o episódio foi Carlos Bolsonaro. O vereador carioca publicou uma mensagem em tom irônico ao mencionar a tentativa de suicídio.

Sem apresentar provas, ele insinuou desconfiança sobre o ocorrido ao escrever que “ainda bem que tudo não passa de uma coincidência”, frase interpretada por seguidores como crítica indireta à versão apresentada pela Polícia Federal.

As manifestações ampliaram o debate nas redes sociais e alimentaram teorias e especulações sobre as circunstâncias do episódio envolvendo Mourão.

Papel de “Sicário” nas investigações

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão aparece nas investigações da Polícia Federal como uma pessoa próxima ao banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo os investigadores, ele atuaria em atividades de vigilância e coleta de informações relacionadas a pessoas consideradas rivais do empresário.

As apurações que levaram à nova prisão preventiva de Vorcaro indicam que Mourão teria participado de levantamentos sobre diferentes alvos, incluindo monitoramento e acompanhamento de indivíduos ligados a disputas empresariais.

Uma das mensagens interceptadas pelos investigadores revela ainda que Vorcaro teria discutido com Mourão a possibilidade de organizar um assalto violento contra o jornalista Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo.

Investigação segue em andamento

Até o momento, a Polícia Federal não divulgou detalhes adicionais sobre as circunstâncias da tentativa de suicídio. O estado de saúde de Mourão e as medidas adotadas após o episódio também não foram detalhados publicamente.

