14/03/2026
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Polo agroindustrial de R$ 20 milhões deve ser entregue até o fim de março em Rio Branco, diz prefeitura

A indústria permitirá que os produtores realizem o beneficiamento dos grãos com tecnologia moderna

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Prefeitura prevê entrega de polo agroindustrial até o fim do mês
Prefeitura prevê entrega de polo agroindustrial até o fim do mês | Foto: Val Fernandes

A Prefeitura de Rio Branco iniciou a montagem dos equipamentos que vão compor a futura indústria de processamento de grãos voltada à agricultura familiar. A estrutura integra o Polo Agroindustrial que está sendo implantado na capital para beneficiar a produção de arroz, milho e feijão cultivados por agricultores da região.

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Na manhã desta sexta-feira (13), o prefeito Tião Bocalom visitou o local para acompanhar o avanço da instalação das máquinas e o andamento da obra. O empreendimento recebeu investimento de cerca de R$ 20 milhões, com recursos próprios do município, destinados à construção do galpão agroindustrial e à compra dos equipamentos.

Quando estiver em funcionamento, a indústria permitirá que os produtores realizem o beneficiamento dos grãos com tecnologia moderna, agregando valor aos produtos cultivados no campo e ampliando as oportunidades de comercialização.

A implantação da indústria faz parte de uma estratégia mais ampla de incentivo à produção rural | Foto: Val Fernandes/Secom

A estrutura deverá atender não apenas agricultores de Rio Branco, mas também produtores de municípios próximos, como Senador Guiomard, Bujari, Porto Acre e Acrelândia, além de cidades da regional do Alto Acre.

Segundo a prefeitura, a implantação da indústria faz parte de uma estratégia mais ampla de incentivo à produção rural, que inclui abertura de ramais, mecanização de áreas produtivas e estímulo ao plantio.

A previsão é que o Polo Agroindustrial da Agricultura Familiar entre em operação até o final de março, com capacidade para processar toneladas de grãos por hora e contribuir para o fortalecimento da economia rural e da produção local de alimentos.

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