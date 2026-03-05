05/03/2026
ContilPop
Por que ASMR dá arrepios? Entenda a ciência dos “formigamentos”

Entenda a ciência por trás dos formigamentos e relaxamento causados por sons suaves.

Se você já sentiu uma sensação agradável de formigamento no couro cabeludo ao ouvir alguém sussurrando ou batendo as unhas em um objeto, você não está sozinho. A dúvida sobre por que ASMR dá arrepios é comum e a ciência já tem algumas respostas fascinantes para esse fenômeno.

A sigla ASMR significa Resposta Sensorial Meridiana Autônoma. Para muitos, é conhecido popularmente como “orgasmo cerebral”, embora a sensação seja de relaxamento, e não sexual.

O que acontece no cérebro?

Para entender por que ASMR dá arrepios, precisamos olhar para o nosso sistema nervoso. Estudos indicam que esses gatilhos sonoros ativam áreas do cérebro relacionadas à recompensa e à conexão social.

A teoria mais aceita é a da “evolução do carinho”. Os sons de ASMR (sussurros, mastigação suave, toques delicados) imitam a proximidade física de quando nossos ancestrais catavam piolhos ou cuidavam uns dos outros (o grooming).

Ao ouvir isso, o cérebro libera um coquetel de hormônios:

  • Dopamina: Responsável pelo prazer;

  • Ocitocina: O hormônio do amor e do conforto;

  • Endorfina: Que causa o leve efeito sedativo.

Sinestesia: uma mistura de sentidos

Outra explicação sobre por que ASMR dá arrepios está ligada à sinestesia — uma condição onde o estímulo de um sentido (audição) provoca uma reação em outro (tato).

Cerca de 20% da população mundial consegue sentir o ASMR. Para essas pessoas, o som não é apenas ouvido; ele é “sentido” fisicamente, descendo da nuca pela espinha.

Os gatilhos mais comuns

Nem todo mundo reage aos mesmos sons. Os “gatilhos” mais populares incluem:

  1. Sussurros (Whispering): Voz suave e calma;

  2. Tapping: Batidas leves de unhas em objetos;

  3. Crisp sounds: Sons crocantes ou de plástico amassando;

  4. Atenção pessoal: Simulação de corte de cabelo ou exame médico.

Se você sente esses arrepios, aproveite. É um sinal de que seu corpo está reduzindo os batimentos cardíacos e entrando em estado de relaxamento profundo.

