Por que sentimos mais fome à noite?

Muitas pessoas conseguem manter uma alimentação organizada durante o dia, mas ao chegar à noite sentem uma fome muito maior ou até dificuldade em controlar a vontade de comer.

Esse comportamento é comum e, na maioria das vezes, não está relacionado apenas à disciplina ou ao autocontrole. A fome noturna pode estar ligada a fatores hormonais, rotina alimentar, estresse e até à qualidade do sono.

Compreender esses mecanismos é essencial para evitar episódios de exagero e melhorar a relação com a comida.

O papel dos hormônios na fome noturna

O corpo humano funciona de acordo com o ritmo circadiano, um relógio biológico que regula diversos processos metabólicos ao longo do dia.

No período da noite, ocorrem alterações hormonais importantes:

aumento da grelina , hormônio que estimula a fome

redução da leptina , hormônio responsável pela saciedade

aumento do cortisol em situações de estresse

Essas mudanças podem aumentar o desejo por alimentos, principalmente aqueles mais calóricos ou ricos em açúcar.

Alimentação insuficiente durante o dia

Um dos motivos mais comuns para a fome exagerada à noite é simplesmente comer pouco ao longo do dia.

Quando as refeições são muito restritas ou pobres em proteínas e fibras, o corpo chega ao final do dia com maior necessidade energética, o que aumenta o apetite.

Esse mecanismo é fisiológico e funciona como uma forma de compensação.

Estresse e cansaço mental

Após um dia longo de trabalho, estudos ou responsabilidades, o cérebro tende a buscar alimentos que proporcionem sensação rápida de prazer.

Alimentos ricos em açúcar e gordura estimulam a liberação de dopamina, neurotransmissor relacionado à recompensa e ao bem-estar, o que explica por que muitas pessoas sentem vontade de doces ou lanches à noite.

Sono desregulado

Dormir mal altera diretamente os hormônios da fome. Estudos mostram que a privação de sono aumenta a grelina e reduz a leptina, favorecendo maior ingestão calórica no dia seguinte e também à noite.

Como reduzir a fome no período noturno

Algumas estratégias simples podem ajudar:

manter refeições equilibradas ao longo do dia

incluir proteína e fibras nas principais refeições

evitar longos períodos sem comer

organizar o jantar com alimentos nutritivos

cuidar da qualidade do sono

identificar gatilhos emocionais relacionados à comida

O objetivo não é eliminar a alimentação noturna, mas equilibrar o apetite de forma saudável.

Sentir mais fome à noite é um fenômeno relativamente comum e, muitas vezes, resultado de fatores hormonais, rotina alimentar e estresse acumulado ao longo do dia.

Ajustar a alimentação e a rotina pode ajudar a equilibrar o apetite e melhorar o bem-estar.

O acompanhamento com um nutricionista é fundamental para identificar as causas específicas e orientar estratégias adequadas para cada pessoa.

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

