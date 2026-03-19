Porto Velho contrata Cebraspe para ISS e CGM; editais em abril

Os preparativos para os novos Concursos Porto Velho entraram na reta final. A Prefeitura Municipal formalizou a contratação do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) para organizar duas seleções estratégicas: uma para a Controladoria-Geral do Município (CGM) e outra para a Secretaria Municipal de Economia (SEMEC), com foco na área fiscal (ISS). O contrato foi assinado no último dia 16 de março e publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) nesta quarta-feira (18/3).

De acordo com o portal Direção Concursos, o acordo possui um valor total de R$ 1.268.454,88 e vigência de 24 meses. A escolha de uma banca de renome nacional como o Cebraspe sinaliza o rigor técnico que será aplicado nas provas para os cargos de Auditor e Controlador.

Cronograma e próximos passos

Com a banca definida, o cronograma dos Concursos Porto Velho segue prazos rígidos estabelecidos em contrato para que os editais sejam publicados ainda na primeira quinzena de abril.

Apresentação do Cronograma: O Cebraspe tem até 10 dias corridos para entregar o planejamento detalhado das etapas.

Prazo para o Edital: Após a validação interna, o edital de abertura respeitará um interstício de 18 dias úteis para revisões finais, o que projeta o lançamento para o próximo mês.

Vagas Confirmadas: Ao todo, serão 43 vagas distribuídas entre provimento imediato e formação de cadastro de reserva (CR).

Resumo do contrato: concursos Porto Velho 2026

Confira os detalhes técnicos da contratação da banca organizadora:

Item do Contrato Informações Oficiais Banca Organizadora Cebraspe Órgãos Contemplados SEMEC (ISS) e CGM Total de Vagas 43 + Cadastro de Reserva Valor do Contrato R$ 1.268.454,88 Previsão de Edital Abril de 2026 Vigência 24 meses (prorrogáveis)

A expectativa em torno dos Concursos Porto Velho é alta, especialmente para a carreira de Auditor Fiscal da SEMEC, que costuma oferecer remunerações atrativas e gratificações de produtividade. Segundo especialistas do Direção Concursos, o momento é de focar na resolução de questões recentes do Cebraspe para as áreas fiscal e de controle. Com a publicação do edital em abril, os candidatos terão um tempo razoável de pós-edital para os ajustes finais antes da aplicação das provas na capital rondoniense.

Considerando a data de assinatura (16/3), a publicação do edital deve ocorrer no mês de abril de 2026.

Os dois concursos somam 43 vagas, entre imediatas e cadastro de reserva (CR):

CGM – Controladoria-Geral do Município

Auditor: 2 vagas imediatas — remuneração bruta de R$ 21.278,80

Técnico de Controle Interno: 4 imediatas + 5 CR

Contador: 2 CR

SEMEC – Secretaria Municipal de Economia

Auditor Fiscal da Receita Municipal: 10 imediatas + 10 CR (subdivididas nas áreas de TI e Auditoria/Processo Tributário) — remuneração bruta de R$ 18.431,04

Assistente de Arrecadação: 5 imediatas + 5 CR — remuneração bruta de R$ 5.116,35

No total, são 21 vagas imediatas e 22 para cadastro de reserva.

O pagamento é escalonado conforme o número de inscrições pagas e dividido em três parcelas: 40% após o encerramento das inscrições, 40% após a aplicação das provas e 20% após a homologação do resultado final.

Etapas e provas dos concursos Porto Velho

Os certames serão compostos por múltiplas fases:

Provas Objetivas: Questões de múltipla escolha com 5 alternativas. Na CGM serão 80 questões e na SEMEC serão 120 questões. Provas Discursivas: CGM: Uma redação (40 linhas) e uma questão de conhecimento específico (15 linhas). Possui caráter eliminatório e classificatório.

Uma redação (40 linhas) e uma questão de conhecimento específico (15 linhas). Possui caráter eliminatório e classificatório. SEMEC: Uma questão de conhecimento específico (45 linhas). Possui caráter apenas classificatório. Prova de Títulos: Exclusiva para os cargos da SEMEC, com pontuação máxima de 5 pontos. Procedimentos Especiais: Incluem avaliação biopsicossocial (PcD), heteroidentificação (candidatos negros) e investigação social documental.

As provas estão previstas para dois domingos distintos, antes de dezembro de 2026, sem coincidir com o ENEM. O prazo global estimado é de 180 dias entre a publicação do edital e a homologação.

Requisitos dos concursos Porto Velho

O termo de referência define que a Prefeitura fornecerá à instituição contratada (Cebraspe) os requisitos detalhados para cada cargo. Algumas exigências específicas citadas incluem:

Nível Superior: Para os cargos de Auditor, Contador e Auditor Fiscal.

Para os cargos de Auditor, Contador e Auditor Fiscal. Especialidades: Formação em TI ou Engenharia/Arquitetura para cargos técnicos específicos.

Formação em TI ou Engenharia/Arquitetura para cargos técnicos específicos. Prova de Títulos (SEMEC): Avalia especialização (1 ponto), mestrado (3 pontos) e doutorado (5 pontos).

Salários dos concursos Porto Velho

As remunerações iniciais totais (incluindo vencimento básico, produtividade inicial e auxílio alimentação) são as seguintes:

Auditor (CGM): R$ 21.278,80.

R$ 21.278,80. Contador (CGM): R$ 20.852,80.

R$ 20.852,80. Técnico de Controle Interno (CGM): R$ 20.639,84.

R$ 20.639,84. Auditor Fiscal da Receita Municipal (SEMEC): R$ 18.431,04.

R$ 18.431,04. Assistente de Arrecadação (SEMEC): R$ 5.116,35.

Confira o Termo de Referência na íntegra!

Resumo dos concursos Porto Velho