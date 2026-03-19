Porto Velho contrata Cebraspe para ISS e CGM; editais em abril

Os preparativos para os novos Concursos Porto Velho entraram na reta final. A Prefeitura Municipal formalizou a contratação do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) para organizar duas seleções estratégicas: uma para a Controladoria-Geral do Município (CGM) e outra para a Secretaria Municipal de Economia (SEMEC), com foco na área fiscal (ISS). O contrato foi assinado no último dia 16 de março e publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) nesta quarta-feira (18/3).
De acordo com o portal Direção Concursos, o acordo possui um valor total de R$ 1.268.454,88 e vigência de 24 meses. A escolha de uma banca de renome nacional como o Cebraspe sinaliza o rigor técnico que será aplicado nas provas para os cargos de Auditor e Controlador.
Cronograma e próximos passos
Com a banca definida, o cronograma dos Concursos Porto Velho segue prazos rígidos estabelecidos em contrato para que os editais sejam publicados ainda na primeira quinzena de abril.
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Apresentação do Cronograma: O Cebraspe tem até 10 dias corridos para entregar o planejamento detalhado das etapas.
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Prazo para o Edital: Após a validação interna, o edital de abertura respeitará um interstício de 18 dias úteis para revisões finais, o que projeta o lançamento para o próximo mês.
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Vagas Confirmadas: Ao todo, serão 43 vagas distribuídas entre provimento imediato e formação de cadastro de reserva (CR).
Resumo do contrato: concursos Porto Velho 2026
Confira os detalhes técnicos da contratação da banca organizadora:
|Item do Contrato
|Informações Oficiais
|Banca Organizadora
|Cebraspe
|Órgãos Contemplados
|SEMEC (ISS) e CGM
|Total de Vagas
|43 + Cadastro de Reserva
|Valor do Contrato
|R$ 1.268.454,88
|Previsão de Edital
|Abril de 2026
|Vigência
|24 meses (prorrogáveis)
A expectativa em torno dos Concursos Porto Velho é alta, especialmente para a carreira de Auditor Fiscal da SEMEC, que costuma oferecer remunerações atrativas e gratificações de produtividade. Segundo especialistas do Direção Concursos, o momento é de focar na resolução de questões recentes do Cebraspe para as áreas fiscal e de controle. Com a publicação do edital em abril, os candidatos terão um tempo razoável de pós-edital para os ajustes finais antes da aplicação das provas na capital rondoniense.
Considerando a data de assinatura (16/3), a publicação do edital deve ocorrer no mês de abril de 2026.
Os dois concursos somam 43 vagas, entre imediatas e cadastro de reserva (CR):
CGM – Controladoria-Geral do Município
- Auditor: 2 vagas imediatas — remuneração bruta de R$ 21.278,80
- Técnico de Controle Interno: 4 imediatas + 5 CR
- Contador: 2 CR
SEMEC – Secretaria Municipal de Economia
- Auditor Fiscal da Receita Municipal: 10 imediatas + 10 CR (subdivididas nas áreas de TI e Auditoria/Processo Tributário) — remuneração bruta de R$ 18.431,04
- Assistente de Arrecadação: 5 imediatas + 5 CR — remuneração bruta de R$ 5.116,35
No total, são 21 vagas imediatas e 22 para cadastro de reserva.
O pagamento é escalonado conforme o número de inscrições pagas e dividido em três parcelas: 40% após o encerramento das inscrições, 40% após a aplicação das provas e 20% após a homologação do resultado final.
Etapas e provas dos concursos Porto Velho
Os certames serão compostos por múltiplas fases:
- Provas Objetivas: Questões de múltipla escolha com 5 alternativas. Na CGM serão 80 questões e na SEMEC serão 120 questões.
- Provas Discursivas:
- CGM: Uma redação (40 linhas) e uma questão de conhecimento específico (15 linhas). Possui caráter eliminatório e classificatório.
- SEMEC: Uma questão de conhecimento específico (45 linhas). Possui caráter apenas classificatório.
- Prova de Títulos: Exclusiva para os cargos da SEMEC, com pontuação máxima de 5 pontos.
- Procedimentos Especiais: Incluem avaliação biopsicossocial (PcD), heteroidentificação (candidatos negros) e investigação social documental.
As provas estão previstas para dois domingos distintos, antes de dezembro de 2026, sem coincidir com o ENEM. O prazo global estimado é de 180 dias entre a publicação do edital e a homologação.
Requisitos dos concursos Porto Velho
O termo de referência define que a Prefeitura fornecerá à instituição contratada (Cebraspe) os requisitos detalhados para cada cargo. Algumas exigências específicas citadas incluem:
- Nível Superior: Para os cargos de Auditor, Contador e Auditor Fiscal.
- Especialidades: Formação em TI ou Engenharia/Arquitetura para cargos técnicos específicos.
- Prova de Títulos (SEMEC): Avalia especialização (1 ponto), mestrado (3 pontos) e doutorado (5 pontos).
Salários dos concursos Porto Velho
As remunerações iniciais totais (incluindo vencimento básico, produtividade inicial e auxílio alimentação) são as seguintes:
- Auditor (CGM): R$ 21.278,80.
- Contador (CGM): R$ 20.852,80.
- Técnico de Controle Interno (CGM): R$ 20.639,84.
- Auditor Fiscal da Receita Municipal (SEMEC): R$ 18.431,04.
- Assistente de Arrecadação (SEMEC): R$ 5.116,35.
Confira o Termo de Referência na íntegra!
Resumo dos concursos Porto Velho
- Situação: banca contratada
- Banca: Cebraspe
- Vagas: 21 + 22 CR
- Cargos: diversos
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Salários: até R$ 21.278,80