Poste pega fogo no Elevado Beth Bocalom, gera muita fumaça e deixa trânsito caótico; VÍDEO

Um poste de fiação elétrica pegou fogo na noite desta segunda-feira (9) no Elevado Beth Bocalom, localizado na Estrada Dias Martins, em Rio Branco.

De acordo com informações, o incêndio pode ter sido provocado por um possível curto-circuito na rede elétrica. As chamas geraram grande quantidade de fumaça, o que assustou os motoristas que passavam pela região. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo e controlar a situação.

Por conta da ocorrência, o trânsito ficou caótico no local, com lentidão e congestionamento nos dois sentidos da via enquanto o atendimento era realizado.

