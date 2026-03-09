Um poste de fiação elétrica pegou fogo na noite desta segunda-feira (9) no Elevado Mamédio Bittar, localizado na região da Avenida Ceará com a Estrada Dias Martins.
De acordo com informações, o incêndio pode ter sido provocado por um possível curto-circuito na rede elétrica. As chamas geraram grande quantidade de fumaça, o que assustou os motoristas que passavam pela região. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo e controlar a situação.
Por conta da ocorrência, o trânsito ficou caótico no local, com lentidão e congestionamento nos dois sentidos da via enquanto o atendimento era realizado. Apesar do susto, não há informações sobre pessoas feridas. As causas do incêndio no padrão de energia ainda não foram informadas.
Veja o vídeo: