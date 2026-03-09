09/03/2026
ContilPop
Poste de fiação elétrica pega fogo no Elevado Mamédio Bittar e provoca transtornos no trânsito em Rio Branco.
Poste de fiação elétrica pega fogo no Elevado Mamédio Bittar e provoca transtornos no trânsito em Rio Branco/Foto: ContilNet

Um poste de fiação elétrica pegou fogo na noite desta segunda-feira (9) no Elevado Mamédio Bittar, localizado na região da Avenida Ceará com a Estrada Dias Martins.

De acordo com informações, o incêndio pode ter sido provocado por um possível curto-circuito na rede elétrica. As chamas geraram grande quantidade de fumaça, o que assustou os motoristas que passavam pela região. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo e controlar a situação.

Por conta da ocorrência, o trânsito ficou caótico no local, com lentidão e congestionamento nos dois sentidos da via enquanto o atendimento era realizado. Apesar do susto, não há informações sobre pessoas feridas. As causas do incêndio no padrão de energia ainda não foram informadas.

Veja o vídeo:

