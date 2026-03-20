“Povo me confiou”: Nabor Júnior relembra trajetória de 4 décadas na política

O radialista Raimundo Accioly publicou em seu perfil no Instagram, na última quinta-feira (19), um vídeo que mostra o ex-governador do Acre, Nabor Junior, durante atividade física acompanhado por uma profissional.
No vídeo, Nabor, aos 95 anos, manda um recado aos acreanos. “Querido povo acreano, estou muito agradecido pelo apoio que me deram durante muitos anos. Fui deputado estadual, federal, governador e senador. Foram quarenta anos de mandato que o povo me confiou”, disse.
Nabor Teles da Rocha Junior nasceu em Tarauacá, no interior do Acre, e foi governador, senador por dois mandatos, deputado federal também por dois mandatos e deputado estadual por três mandatos.
Nabor foi governador do Acre durante o período de 15 de março de 1983 a 14 de maio de 1986.