18/03/2026
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Preço da gasolina sobe no Acre e ultrapassa R$ 8, aponta novo levantamento da ANP

Acre registra nova alta da gasolina e mantém um dos preços mais caros do país

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Acre segue entre estados com combustível mais caro do Brasil
Acre segue entre estados com combustível mais caro do Brasil | Foto: Reprodução

Abastecer o carro ficou ainda mais pesado para o bolso dos brasileiros. Um levantamento divulgado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) mostrou que o preço da gasolina voltou a subir em várias partes do país, especialmente na região Norte, onde os valores seguem entre os mais altos.

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No Acre, o preço médio do litro da gasolina passou de R$ 7,97 para R$ 8,19 entre os dias 8 e 14 de março. Mesmo com diferenças entre postos, o valor continua acima de R$ 7, colocando a região entre as mais caras do Brasil para abastecer.

Enquanto isso, a média nacional também aumentou. O litro da gasolina no país chegou a R$ 6,46, maior que o registrado na semana anterior, quando custava R$ 6,30. O preço mais alto encontrado pelos pesquisadores foi de R$ 9,29, em um posto localizado no estado de São Paulo.

Outras regiões também registraram aumento nos valores. No Sudeste, Minas Gerais teve média de R$ 6,28 e o Rio de Janeiro ficou em R$ 6,31. Já no Sul, o litro foi vendido, em média, a R$ 6,35 no Rio Grande do Sul, R$ 6,75 no Paraná e R$ 6,69 em Santa Catarina. No Nordeste, Pernambuco marcou R$ 6,88, Bahia R$ 6,90 e Rio Grande do Norte R$ 6,98.

O diesel, combustível muito usado por caminhões e transporte de mercadorias, também ficou mais caro. Em todo o país, o preço médio subiu de R$ 6,08 para R$ 6,80 por litro.

 

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