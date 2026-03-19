O mercado global de energia vive um dia de pânico nesta quinta-feira (19/03). O petróleo Brent, referência internacional, disparou e superou a marca de US$ 115 por barril, atingindo seu maior nível em mais de uma semana.

A escalada é uma reação direta aos ataques coordenados do Irã contra infraestruturas estratégicas no Catar, Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes Unidos.

A ofensiva iraniana ocorre como retaliação ao ataque de Israel ao campo de South Pars, o maior depósito de gás natural do mundo. O impacto foi imediato: na Europa, o preço futuro do gás natural chegou a registrar uma alta de 35% nas primeiras horas do dia.

Danos Históricos na Infraestrutura

A estatal QatarEnergy emitiu um comunicado alarmante, informando que os mísseis iranianos destruíram cerca de 17% da capacidade de GNL (Gás Natural Liquefeito) do Catar.

Com informações do G1.

A estimativa é que a recuperação total leve de três a cinco anos. No Kuwait, drones atingiram duas refinarias estatais, provocando incêndios que ainda mobilizam equipes de emergência.

Reação das Bolsas e Economia

O “choque do petróleo” reverberou instantaneamente nas bolsas de valores:

Europa: Índices como o DAX (Alemanha) e FTSE 100 (Reino Unido) operam em queda superior a 2,4%.

Ásia: O Nikkei (Japão) registrou um tombo de 3,4%.

EUA: Os futuros de Wall Street (S&P 500 e Nasdaq) operam no vermelho, refletindo o medo de uma inflação global prolongada.

Estados Unidos e o Risco de Invasão Terrestre

O presidente Donald Trump afirmou que os EUA não tiveram envolvimento no ataque inicial a South Pars e pediu que Israel cesse as ofensivas ao campo de gás.

No entanto, fontes do governo americano indicam que o Pentágono discute o envio de tropas terrestres para garantir a segurança no Estreito de Ormuz e possivelmente ocupar a Ilha de Kharg, ponto de escoamento de 90% do petróleo iraniano.

Enquanto isso, 12 países árabes e islâmicos reunidos em Riad condenaram os ataques de Teerã, exigindo o respeito ao direito internacional para evitar que o conflito se transforme em uma guerra regional total.