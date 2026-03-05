07/03/2026
Preços mais altos de bens de capital elevam inflação de importados dos EUA em janeiro

Escrito por InfoMoney
WASHINGTON, 5 Mar (Reuters) – Os preços ⁠das importados dos Estados Unidos ⁠aumentaram em janeiro uma vez que a queda ‌no custo dos produtos de energia foi mais do que compensada pelo aumento nos preços ‌dos bens de capital, segundo dados divulgados pelo governo nesta quinta-feira.

Os preços das importados subiram 0,2% no mês passado, após um aumento revisado para cima de 0,2% em dezembro, informou o ⁠Escritório ‌de Estatísticas do Trabalho do Departamento do ⁠Trabalho nesta quinta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam que os preços das importados, que excluem tarifas, avançariam 0,2% após um aumento de 0,1% em dezembro informado anteriormente.

Nos 12 meses até ​janeiro, os preços de importados caíram 0,1% após permanecerem inalterados em dezembro. A divulgação do ​relatório foi adiada devido à paralisação do governo no ano passado. A paralisação de 43 dias impediu a coleta de dados da pesquisa para outubro, resultando na não publicação ‌das variações mensais para outubro e ​novembro.

O escritório de estatísticas disse que os efeitos da paralisação do governo em 2025 continuarão a atrasar a publicação ⁠dos relatórios ​de dos preços ​de importados.

Os preços dos combustíveis importados caíram 2,2% em janeiro, ⁠após uma queda de 1,1% ​no mês anterior. Os preços dos alimentos subiram 0,2%. Excluindo combustíveis e alimentos, os preços de ​importados tiveram alta de 0,5%, após alta de 0,3% em dezembro.

Nos 12 meses até ​janeiro, o ⁠núcleo dos preços avançou 1,6%, refletindo em parte a fraqueza do ⁠dólar em relação às moedas dos principais parceiros comerciais dos EUA.

Os preços dos bens de capital importados aumentaram 0,4%, impulsionados principalmente por um salto de 0,5% nas máquinas não elétricas.

