Prefeito diz que nunca foi inimigo de Gladson, mas vai radicalizar se situação de hospital não for resolvida

Durante a reunião da Comissão de Saúde Pública na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (3), o prefeito de Feijó, Railson Ferreira, manifestou-se de forma incisiva sobre a situação do hospital local e os recentes protestos da comunidade.

Em sua fala, o prefeito tratou de sua posição política e o nível de seu comprometimento com a causa. Railson Ferreira iniciou rechaçando qualquer narrativa de oposição sistemática ao Governo do Estado, afirmando que nunca foi inimigo do governador. No entanto, ele reagiu às tentativas de associar sua imagem aos atos de protesto na BR-364 de forma negativa.

“Nunca fui inimigo do governador, praticamente nunca fui. Pelo contrário. Mas tentaram colocar minha imagem junto àquele ato. Quero dizer uma coisa: eu sou um prefeito que assumiu gay. Se eu fosse para aquele ato, aquele ato não teria acabado daquela forma. E digo uma coisa perante a minha população que está aqui representada pelo manifesto e pelos vereadores: eu espero que eu não tenha que ir. Porque se eu for, a prefeitura não vai, mas o Railson vai. O prefeito Railson vai”, afirmou.

O prefeito afirmou ainda que, se a situação do hospital não for resolvida, vai radicalizar as suas ações, estando disposto a ir pessoalmente para o movimento, colocando inclusive seu patrimônio pessoal — uma casa e um terreno conquistados em quase 30 anos de serviço — à disposição da luta pela saúde do município.

“O Prefeito Railson tem uma casa e um terreno, durante quase 30 anos de serviço que eu tenho, e eu coloco ela no movimento. Mas eu espero que isso não seja preciso. E deixar muito claro que eu nunca fui inimigo do governo do estado”, concluiu.