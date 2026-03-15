Prefeito mostra avanços do viaduto Mamedio Bittar e confirma inauguração para o dia 20

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, divulgou neste domingo (15) um vídeo nas redes sociais mostrando os avanços nas obras do Viaduto Mamedio Bittar, estrutura que está em fase final de construção na Avenida Ceará.

Nas imagens, o prefeito apresenta detalhes da obra e destaca etapas que já foram concluídas na construção do viaduto, que tem como objetivo melhorar a mobilidade em uma das áreas de maior circulação de veículos da capital.

Durante a gravação, Bocalom também confirmou que a inauguração da estrutura está prevista para o próximo dia 20. A expectativa é que, após a liberação do tráfego, o viaduto contribua para reduzir congestionamentos e facilitar o deslocamento de motoristas que utilizam diariamente o corredor viário.

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O novo dispositivo urbano foi construído em um trecho próximo à Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), região considerada estratégica para a ligação entre diferentes bairros da cidade.

Segundo a prefeitura, a obra faz parte de um conjunto de intervenções voltadas à melhoria da infraestrutura viária da capital, com foco na fluidez do trânsito e na ampliação da capacidade de circulação de veículos na Avenida Ceará.