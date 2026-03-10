Prefeito Tamir Sá afirma que seguirá decisão do MDB sobre eleição para o governo do Acre

O prefeito de Santa Rosa do Purus, Tamir Sá, divulgou uma nota oficial reafirmando sua lealdade ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e destacando que seguirá a orientação da sigla nas decisões relacionadas à disputa pelo Governo do Acre nas próximas eleições.

Na manifestação pública, o gestor ressaltou que integra o MDB há vários anos e que sempre pautou sua atuação política pelo diálogo, respeito às decisões partidárias e responsabilidade com a população. Tamir também externou sua gratidão ao senador Alan Rick pelos investimentos destinados ao município de Santa Rosa do Purus. Apesar do reconhecimento ao parlamentar, o prefeito enfatizou que sua posição em relação ao apoio na disputa pelo Governo do Estado seguirá a orientação definida pelo MDB, respeitando a decisão que for tomada pela direção do partido.

A declaração reforça o alinhamento de Tamir Sá com as decisões partidárias e indica que sua posição política nas eleições será tomada em conformidade com a estratégia estabelecida pela sigla no Acre.

Segundo o prefeito, a prioridade neste momento é manter o foco na administração municipal e continuar trabalhando pelo desenvolvimento de Santa Rosa do Purus, buscando parcerias e investimentos que possam melhorar a qualidade de vida da população.