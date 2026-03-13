Prefeito Tião Bocalom visita obras da nova creche da Vila Acre; inauguração está prevista até abril

A Prefeitura de Rio Branco está prestes a inaugurar a nova creche da Vila Acre. Na manhã desta sexta-feira (13), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Cid Ferreira, visitaram as obras da nova Creche Infantil no Vila Acre.
Localizada na Rodovia AC-40, em frente ao Parque Ambiental Chico Mendes, a nova creche está sendo construída com recursos próprios da Prefeitura, totalizando um investimento de, aproximadamente, R$ 5 milhões.
Bocalom destacou que é um orgulho construir a maior creche pública do estado. “Eu estou feliz. Eu sou professor, todo mundo sabe disso. Acrelândia teve a primeira grande creche do estado do Acre, uma cidadezinha pequena, tinha 300 crianças na nossa creche lá, e Rio Branco tinha 247 crianças em todas as creches da capital. Hoje me orgulha também saber que nós estamos construindo a maior creche pública de Rio Branco, que tem capacidade em dois turnos pra 600 crianças ou um pouco mais. Aqui nós não vamos ter só creche para criança de dois a quatro anos como era normal em Rio Branco, porque aqui nunca teve creche para criança de zero a dois anos. Aqui nós vamos ter vagas também pra criança de zero a dois anos”, disse.
O prefeito destacou a importância da creche para mães que precisam trabalhar e necessitam deixar as crianças em um espaço seguro. “Me deixa feliz porque eu, como professor que sou, sou uma pessoa que gosta muito do ser humano, eu acho que nós temos que fazer de tudo para poder ajudar, principalmente as nossas mães, que precisam trabalhar e precisam deixar o seu filho em uma creche”, afirma.
Bocalom também falou sobre uma segunda creche, em outra região da cidade. “Fora essa, nós temos a outra na Defesa Civil também, que vai ser uma creche quase desse tamanho aqui, lá naquela região. Então, eu estou feliz que nós estamos fazendo, revolucionando a questão da educação aqui em Rio Branco, em todos os sentidos, a partir das creches”, destacou.
Segundo o prefeito, a previsão de inauguração é para o final do mês de março ou início de abril. “Espero em Deus que eu possa inaugurar essa creche aqui até o dia 3 de abril. Se o tempo deixar, haverá inauguração. Se não, não tem nenhum problema. O importante é que ela vai ficar e é um marco histórico da nossa gestão”, disse.
De acordo com Cid, seriam quatro creches em torno de R$ 20 milhões. “Essa aqui fica em torno de R$ 4 a 5 milhões. É uma creche enorme, uma creche como o prefeito falou, para atender de 300 a 600 crianças em dois turnos. É uma obra espetacular nunca feita nessa cidade”, disse.
O secretário detalhou, ainda, a estrutura da creche. “Tem salas, tem biblioteca, tem local de brinquedos para as crianças, berçário, tudo que você imaginar destinado às crianças, nós temos nessa creche. A nossa expectativa de entregar ainda esse mês, porém, a creche, em termo de infraestrutura, está pronta. Agora, aqui ao redor é que a gente ainda está com dificuldade por conta das chuvas”, afirmou.
A unidade atenderá crianças de zero a dois anos, oferecendo pela primeira vez atendimento a essa faixa etária na capital.