20/03/2026
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Prefeitura abre crédito suplementar de mais de R$ 7 milhões para Educação

Os decretos foram publicados na edição desta sexta-feira (20) do Diário Oficial do Estado (DOE)

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Sede da Prefeitura de Rio Branco
Sede da Prefeitura de Rio Branco | Foto: ContilNet

A Prefeitura de Rio Branco abriu crédito suplementar no valor de R$ 7.719.356,16 ao Orçamento Municipal para reforço das dotações orçamentárias. O decreto foi publicado na edição desta sexta-feira (20) do Diário Oficial do Estado (DOE).

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O primeiro Crédito Suplementar foi aberto no valor de R$ 606.200,00 para a Secretaria Municipal de Gestão Administrativa (SMGA) para manutenção das atividades administrativas (equipamentos e material permanente).

O segundo Crédito Suplementar que foi aberto no valor de R$ 450.000,00 para Secretaria Municipal de Educação (Seme), destinada à Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB) para realização de eventos culturais, tradicionais e populares.

O terceiro Crédito Suplementar foi aberto no valor de R$ 381.399,38 para Secretaria Municipal de Educação (Seme), destinado ao departamento de ensino e manutenção do ensino fundamental (material, bem ou serviço para distribuição gratuita).

O quarto Crédito Suplementar foi aberto no valor de R$ 6.281.756,78 para a Secretaria Municipal de Educação (Seme), destinada ao Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica de Val. dos Prof. da Educação (Fundeb), manutenção e desenvolvimento das creches magistégio, manutenção e desenvolvimento da pré-escola magistério e apoio.

Confira os decretos:

Crédito suplementar 20 de março

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