17/03/2026
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Prefeitura abre mais de R$ 900 mil em créditos suplementares para Tecnologia e Educação

As publicações foram feitas no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira

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Escola fica localizada no bairro Floresta
Escola fica localizada no bairro Floresta/Foto: ContilNet

A Prefeitura de Rio Branco abriu créditos suplementares ao orçamento municipal para reforço de dotação orçamentária no valor total de R$ 989.646,94. Ao todo, foram três publicações no Diário Oficial do Estado (DOE) na edição desta terça-feira (17).

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O primeiro crédito suplementar aberto foi no valor de R$ 125.785,00 para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), para o Fundo Municipal de Assistência Social, direcionada ao fortalecimento de entidades socioassistenciais (equipamentos e material permanente), segundo a publicação.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura abre crédito suplementar de R$ 1,4 milhão para modernizar Data Center em Rio Branco

O segundo crédito suplementar é no valor de R$ 813.250,66 para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI), para serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

O terceiro crédito suplementar publicado foi no valor de R$ 50.611,28 para a Secretaria Municipal de Educação (Seme), no departamento de Ensino, destinado a manutenção do salário educação em ensino fundamental I (material, bem ou serviço para distribuição gratuita).

Confira as publicações:

Crédito suplementar prefeitura 17 de março

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