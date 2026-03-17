Prefeitura abre mais de R$ 900 mil em créditos suplementares para Tecnologia e Educação

A Prefeitura de Rio Branco abriu créditos suplementares ao orçamento municipal para reforço de dotação orçamentária no valor total de R$ 989.646,94. Ao todo, foram três publicações no Diário Oficial do Estado (DOE) na edição desta terça-feira (17).

O primeiro crédito suplementar aberto foi no valor de R$ 125.785,00 para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), para o Fundo Municipal de Assistência Social, direcionada ao fortalecimento de entidades socioassistenciais (equipamentos e material permanente), segundo a publicação.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura abre crédito suplementar de R$ 1,4 milhão para modernizar Data Center em Rio Branco

O segundo crédito suplementar é no valor de R$ 813.250,66 para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI), para serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

O terceiro crédito suplementar publicado foi no valor de R$ 50.611,28 para a Secretaria Municipal de Educação (Seme), no departamento de Ensino, destinado a manutenção do salário educação em ensino fundamental I (material, bem ou serviço para distribuição gratuita).

Confira as publicações:

Crédito suplementar prefeitura 17 de março