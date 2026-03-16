18/03/2026
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Prefeitura abre oficialmente ano letivo e aposta em uniforme completo e tecnologia nas escolas

A Prefeitura de Rio Branco abriu oficialmente nesta segunda o ano letivo de 2026 na rede municipal

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o evento marcou simbolicamente o início do calendário escolar
O evento marcou simbolicamente o início do calendário escolar da prefeitura | Foto: ContilNet

Com promessa de mais dignidade para os estudantes e investimentos que ultrapassam R$ 20 milhões, a Prefeitura de Rio Branco abriu oficialmente nesta segunda-feira (16) o ano letivo de 2026 na rede municipal. Durante solenidade realizada na Escola Dr. Francisco de Paula Oiticica Filho, no bairro Bahia Nova, o prefeito Tião Bocalom e o vice-prefeito e secretário de Educação, Alysson Bestene, destacaram a entrega inédita de calçados para os alunos e a ampliação de tecnologias nas escolas.

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Apesar das aulas já terem começado no dia 10 de março, o evento marcou simbolicamente o início do calendário escolar e reuniu gestores, professores e estudantes. Entre as novidades anunciadas está a inclusão de tênis, meias e papetes no kit de uniforme distribuído aos alunos da rede municipal.

Segundo o secretário de Educação, Alysson Bestene, a medida busca garantir mais igualdade e conforto para as crianças nas escolas.

Entre as novidades anunciadas está a inclusão de tênis

Foram entregues notebooks para apoio da tecnologia | Foto: ContilNet

“É a primeira gestão que vai proporcionar para nossas crianças tênis, meia e papete dentro do uniforme escolar. Além de todo investimento na qualidade da educação, com tecnologia e inovação, queremos trazer dignidade para essas crianças”, afirmou.

Bestene também destacou que a rede municipal tem recebido investimentos em equipamentos tecnológicos, como Chromebooks, tablets e computadores para professores, além da ampliação de projetos de robótica nas escolas.

“Hoje nossas crianças têm acesso à mesma robótica que estudantes utilizam na Alemanha. Isso mostra o quanto a educação é prioridade. A gente quer continuar melhorando cada vez mais, porque educação transforma vidas e transforma uma cidade”, disse.

O prefeito também ressaltou que os avanços educacionais têm refletido nos indicadores da capital acreana.

O prefeito também ressaltou que os avanços educacionais têm refletido nos indicadores da capital acreana | Foto: ContilNet

Durante a cerimônia, o prefeito Tião Bocalom reforçou que os investimentos na área educacional superam R$ 20 milhões de recursos próprios e citou a distribuição de materiais e equipamentos como um marco da atual gestão.

“Investimentos na nossa educação ultrapassaram 20 milhões de reais. Nunca se deu notebook para professores como nós demos, nunca se entregou calçado para as crianças como estamos fazendo agora”, afirmou.

O prefeito também ressaltou que os avanços educacionais têm refletido nos indicadores da capital acreana.

“Eu tenho orgulho da educação de Rio Branco. Veja a posição que nós ocupamos hoje. O que queremos é melhorar cada vez mais, com tecnologia, com estrutura e com valorização dos profissionais”, declarou.

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