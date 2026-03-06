A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, está realizando ações educativas voltadas à conscientização no trânsito nas comunidades da zona rural e Terra Indígena do município. A iniciativa ocorre em parceria com a Marinha do Brasil e aproveita os atendimentos de saúde, que são realizados nas localidades, para levar orientações importantes à população.

De acordo com o secretário municipal de Trânsito, Jonas Saraiva, a proposta é orientar esses moradores sobre as normas básicas de segurança no trânsito, especialmente aqueles que frequentemente precisam se deslocar até o centro da cidade. O objetivo é garantir mais conhecimento sobre como devem se comportar no trânsito, seja como pedestres ou condutores de veículos contribuindo para um trânsito mais seguro no município.

“Estamos aproveitando os atendimentos realizados pela Marinha do Brasil e pela Secretaria Municipal de Saúde para levar também educação de trânsito às comunidades da zona rural. Estamos levando orientações e conversando sobre as normas de segurança, principalmente voltadas para o pedestre, já que muitas dessas pessoas precisam vir diariamente ao centro da cidade para resolver suas demandas”, explicou o secretário.

As ações já foram realizadas na Terra Indígena Noke Koi na BR-364 e Vila Santa Luzia. O cronograma seguirá com atendimentos no Ramal 11, nos dias 11 e 12 de março, e no Ramal 03, no dia 12 de março.

O secretário destacou ainda que a intenção é ampliar o alcance da iniciativa ao longo do ano. “ Vamos repetir a ação em todas as vilas da zona rural e levar as orientações para escolas dessas localidades”, concluiu o secretário.

Confira a galeria: