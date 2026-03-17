Prefeitura adia início das inscrições de processo seletivo para diversas áreas; veja explicação

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, informou, nesta terça-feira (17), que a abertura das inscrições para o processo seletivo simplificado foi adiada.

A nota informa que o adiamento se deu por motivos técnicos. As inscrições estavam previstas para iniciar nesta quarta-feira (18), e deverão iniciar em 23 de março, finalizando em 27 de março.

O processo seletivo tem como objetivo a contratação temporária de técnicos na área de Engenharias, Arquitetura, Desenhista e Topografia. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), na última segunda-feira (16).

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O processo seletivo tem prazo de validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final. A prorrogação está vedada.

As inscrições para este Processo Seletivo Simplificado serão realizadas em duas etapas, realizada pelo endereço eletrônico https://rbsimplificado.riobranco.ac.gov.br/edital/3-seinfra-n-0012026.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, informa a população que, por motivos técnicos, a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital n° 001/2026, foi adiada.

Inicialmente previstas para terem início à Oh desta quarta-feira, 18 de março, as inscrições passarão a ser realizadas no período de 23 a 27 de março de 2026.

A administração municipal reforça seu compromisso com a transparência e a adequada condução do certame, agradecendo a compreensão de todos os interessados.

Cid Ferreira

Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana