Bailarina brasileira conquista papel principal no balé de Londres
Prefeitura de Cruzeiro do Sul anuncia premiação de R$ 20 mil para a final da Copa Rei Pelé

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima,anunciou, nesta quinta-feira, 12, a premiação da terceira edição da Copa Rei Pelé, uma competição esportivas voltadas aos atletas veteranos do município. Neste ano, a Prefeitura ampliou de R$ 15 para R$ 20 mil o valor que será divididos entre os quatro primeiros colocados. O anúncio foi feito durante reunião com a equipe municipal de esportes responsável pela organização do torneio.

“Ano passado distribuímos R$ 15 mil entre primeiro, segundo e terceiro lugar. Este ano prometemos novidade e estamos ampliando para R$ 20 mil em premiação, contemplando primeiro, segundo, terceiro e também o quarto lugar. Em breve vamos anunciar a data da grande final da Copa Rei Pelé”, citou Zequinha.

Ele destacou a importância da competição para valorizar atletas veteranos que fizeram parte da história do futebol local.” A Copa Rei Pelé reúne aqueles atletas que já desfilaram nos gramados de Cruzeiro do Sul e que hoje têm mais de 40 anos. É uma oportunidade de continuar valorizando esses jogadores. Nesta edição tivemos a participação de 19 equipes e mais de 500 atletas”, destacou o prefeito.

A competição já entrou na fase final e, nos próximos dias, será divulgada a data oficial da grande decisão e também da disputa pelo terceiro lugar. A Copa reuniu dezenas de equipes e centenas de atletas, fortalecendo o esporte e a integração entre os participantes.

De acordo com o coordenador municipal de esportes, Gilvan Ferreira, o campeonato chega ao momento decisivo após uma edição considerada muito positiva pela organização.” A Copa Rei Pelé chegou à sua fase final. Está pendente agora a realização do jogo da final e da disputa de terceiro e quarto lugar. A Copa foi um sucesso e com certeza esses jogos finais também serão”, explicou.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul deve divulgar nos próximos dias o cronograma oficial dos jogos decisivos da competição.

